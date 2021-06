Il 23 giugno, attorno alle 17,35, in via Cogollo all’altezza del numero civico 1, a Bagnacavallo, s’è registrato un frontale tra auto (una Citroen C3 e una Nissan Micra) che ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sono infatti tre i feriti trasportati in ospedale con codice di massima gravità. La situazione, particolarmente drammatica ha richiesto l’atterraggio di due elimediche per trasportare due dei tre feriti: una elimedica diretta all’Ospedale di Cesena mentre, l’altra, in quello di Bologna. L’altro ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 al Bufalini di Cesena su automedica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco e la Polizia Locale della Bassa Romagna con diverse pattuglie per i primi riscontri del caso e per gestire la situazione. Via Cogollo è chiusa in entrambe le direzione di marcia per atterraggio delle due elimediche. La Polizia Locale consiglia percorsi alternativi.