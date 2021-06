Cervia. 26enne aggredito sabato notte da 4 ragazzi. Colpito con una sedia, poi calci e pugni. Il padre: “picchiato senza valido motivo”

Lo hanno aggredito mentre tornava a casa in bici, percorrendo la pista ciclabile. Gli hanno lanciato addosso una sedia poi calci, pugni, fino a rompergli un braccio. In 4 contro uno. E’ accaduto a Cervia, nella notte tra il 19 e il 20 giugno, in una stradina laterale di viale D’Annunzio. Ad avere la peggio è stato Umberto, un 26enne di Vittorio Veneto, a Cervia per lavoro: fa l’animatore.

I quattro poi si sono allontanati, lasciandolo a terra, massacrato di botte. A soccorrere Umberto sono stati due ragazzi che per caso sono passati di lì dopo poco. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso di Ravenna, dove i sanitari lo hanno dimesso con una diagnosi di “frattura omero prossimale destro”. Intervento chirurgico previsto per quest’oggi, 23 giugno, nell’ospedale della sua città, dove è rientrato assieme al padre che se lo è venuto a riprendere, dopo aver fatto denuncia presso i carabinieri di Milano Marittima. Un’estate praticamente rovinata, per un 26enne che aveva ben altri progetti per i prossimi mesi: voleva solo fare l’animatore a Cervia.

Umberto ha raccontato di non conoscere il quattro ragazzi che lo hanno aggredito. Li aveva visti per la prima volta, poche ore prima, in un locale di Milano Marittima, in viale Oriani: “erano un gruppo di 10 persone, tutte giovani” ha dichiarato.

Al locale, la vittima del pestaggio aveva avuto occasione di scambiare qualche parola con alcuni altri ragazzi. Sembrerebbe che alcuni di questi abbiano poi avuto un diverbio con il gruppo dei 10. Ma Umberto non se ne è interessato e si è subito allontanato, proseguendo la sua serata tranquillamente. Il caso ha voluto però che, dopo poco, da solo in bici mentre tornava a casa, abbia incrociato alcuni membri del gruppetto. “E’ uno di quelli” avrebbero detto loro. E poi botte, calci, pugni e colpi con forza sul braccio destro.

“Dai Carabinieri ci hanno detto che eravamo la quinta denuncia della giornata – racconta stupito il padre del ragazzo, sentito telefonicamente -. Mai mi sarei aspettato un tale livello di violenza in questa località balneare. Sembra che il “divertimento” dell’estate a Cervia sia aggredire, picchiare senza un valido motivo il primo sconosciuto che passa. Spero che le telecamere di video sorveglianza possano permettere di riconoscere gli aggressori, verso cui abbiamo sporto formale querela per il reato di “lesioni personali gravi”, conclude.