Cervia. Il sindaco Medri risponde a Progetto Cervia: nessuna incompatibilità per il ruolo di assessore di Michela Brunelli

Il sindaco di Cervia Massimo Medri con la seguente lettera risponde alla Lista Civica Progetto Cervia sulla presunta incompatibilità al ruolo di assessore di Michela Brunelli.

“Vista la nota presentata brevi manu da Lista Civica Progetto Cervia all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervia in data 04/06/2021 e acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 34070/2021, si provvede a riscontrare quanto di seguito. La completa documentazione in possesso dell’Ente inerente alla questiona segnalata è stata evidentemente sottoposta al nuovo Segretario Generale insediatosi a Cervia in data 18 maggio 2021. A seguito dell’esame della stessa si ribadisce quanto già inoltrato con nota Prot. n. 26526/2021 del 05/05/2021 in risposta all’interpellanza a risposta scritta presentata in data 16/04/2021 (Prot. n. 22053/2021) da alcuni componenti del Gruppo Consiliare Lega Romagna ad oggetto: “Punto della situazione sulle questioni legate all’attività sportiva e agli eventi 2021”.

In sostanza il rapporto che intercorre tra la società Eurocamp s.r.l. e l’associazione sportiva Hellas Basket Cervia è codificato in un accordo di collaborazione, Allegato n. 10 all’Offerta Tecnica presentata dall’associazione sportiva Hellas Basket Cervia in sede di gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo denominato “Palazzetto dello Sport”, in base al quale Eurocamp riceve in affitto il Palazzetto dello Sport per un numero limitato di giornate annue, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore economico o associazione ed alle medesime condizioni di tutti gli altri operatori che lo richiedano e che hanno stretto con Hellas Basket Cervia analoghi accordi di collaborazione.

Nel caso di specie la società Eurocamp s.r.l. non ha alcun rapporto con il Comune di Cervia, né in termini di somministrazione o appalto di servizi, né di concessione di servizi, né di esazioni di diritti, pertanto la posizione dei soci all’interno della società viene citata impropriamente con riferimento ai rapporti con il Comune, in quanto appunto tali rapporti non sussistono.

L’unico rapporto che la società Eurocamp s.r.l. e la sua società socia Europa Camp s.r.l. intrattengono saltuariamente è quello con l’associazione sportiva Hellas Basket Cervia per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, rispetto al quale il Comune non assume alcun tipo di decisione, né di indirizzo. Ciò ribadito, si conferma quanto già precedentemente affermato nella nota di risposta alla citata interpellanza e cioè che non viene in rilievo alcuna causa di incompatibilità prevista dalla legge dal punto di vista della carica di assessore comunale per la sig.ra Michela Brunelli.

Quanto a potenziali situazioni di conflitto di interesse, la stessa, così come tutti gli amministratori in carica, è soggetta all’obbligo generale di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. In conclusione si riconferma la correttezza dell’operato dell’Assessore Brunelli e la piena fiducia della Giunta comunale per l’impegno prestato al servizio della Città”.