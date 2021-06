Palazzo Merlato: approvata mozione “Per il collegamento ciclabile tra via San Gaetanino e la rotonda dei Goti”

Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato la mozione “Per il collegamento ciclabile tra via San Gaetanino (angolo via Sant’Alberto) e la rotonda dei Goti” (documento allegato), presentata da Mariella Mantovani (Articolo 1 – Mdp), che l’ha illustrata, Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Fabio Sbaraglia (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Michele Casadio (Pd) e Daniele Perini (Ama Ravenna). Il documento è stato approvato con 27 voti favorevoli (gruppi di maggioranza, CambieRà, La Pigna, Lega nord, gruppo Misto, Ravenna in Comune), 1 astenuto (Lista per Ravenna).

Sono intervenuti: Mariella Mantovani (Art. 1- Mdp), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Marco Turchetti (Pd).

LA MOZIONE APPROVATA 21-06-23 mozione su pista ciclabile