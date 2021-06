Contributi fino a 3mila euro per la mobilità casa-lavoro delle persone con disabilità della Bassa Romagna

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro, nell’ambito degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Sono ammessi ai contributi le persone disabili ai sensi della Legge 68/99 occupate, nonché persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro.

La domanda dovrà pervenire, con le modalità indicate nel bando, alla segreteria del Servizio sociale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna entro le 12 di martedì 3 agosto.

I beneficiari dovranno essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna e necessitare di servizi di trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e compatibili con gli orari di lavoro.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo forfettario fino a 3mila euro annui. In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, il contributo pro-capite potrà essere ridotto in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste.

L’avviso pubblico con i criteri e le modalità di assegnazione e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili presso il sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it, nella sezione Servizi – Sociale – Sostegno economico.