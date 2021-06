Faenza. Cambio al vertice per ECO Certificazioni: Serena Farina nominata nuovo Presidente

ECO Certificazioni, Organismo accreditato impegnato in ambito qualità, sicurezza e automotive con i suoi servizi di certificazione, ispezione e formazione, annuncia la nomina del suo nuovo Presidente, la Dottoressa Serena Farina. Classe 1986, dopo diverse esperienze nel settore, diventa nel 2018 Vicepresidente di ECO Certificazioni affiancando il padre, l’Ingegner Carlo Farina, storico fondatore della holding Fincasale, nelle dinamiche aziendali garantendo così continuità familiare alla gestione della società.

“Sono davvero onorata ed entusiasta per questo nuovo incarico che porta con sé grande prestigio e grosse responsabilità. È la prima volta nella storia ventennale dell’azienda che il ruolo di Presidente viene affidato ad una donna, cosa fra l’altro estremamente rara all’interno nel nostro ambito, a dimostrazione di quanto crediamo nei principi di pari opportunità e gender equality – afferma Serena Farina –. Ringrazio dunque mio padre per la formazione e la fiducia, e tutta la società per il supporto dimostrato. Il mio obiettivo come Presidente sarà quello di portare avanti i successi di ECO, adattando la struttura alle nuove necessità del mercato e al mio modo di vedere l’azienda”.

“È con grande orgoglio che oggi passo il testimone come guida di ECO Certificazioni a mia figlia Serena. Da circa 24 anni siamo il fiore all’occhiello, 100% italiano, del nostro settore. Ci siamo sempre distinti come il punto di riferimento delle Organizzazioni che si impegnano ad offrire eccellenza certificata dei propri prodotti e servizi – commenta Carlo Farina, già Presidente di ECO Certificazioni e Presidente della Holding Fincasale –. È stato un onore aver fondato questa meravigliosa azienda e aver creato circa 70 posti di lavoro a Faenza, a cui si aggiungono gli oltre 200 collaboratori esterni che lavorano insieme noi in tutto il mondo. Ci tengo a ringraziare tutti loro per l’impegno dimostrato anche in quest’ultimo periodo di emergenza, che è stato affrontato con determinazione e superato senza grossi contraccolpi, segnando una crescita del fatturato del 20% anno su anno. Il merito va senza dubbio alla dedizione dei nostri dipendenti, che per questo sono stati premiati con un bonus di 1.000€ ciascuno in busta paga per i risultati del 2020.”

L’assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 28 maggio, ha inoltre affidato la carica di Direttore Generale all’Ingegner Gualtiero Fabbri, figura di grande rilievo in ECO Certificazioni, che ha da sempre affiancato l’Ingegner Farina contribuendo attivamente al consolidamento e alla crescita della società.