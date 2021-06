Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna il 25, 26 e 27 giugno: tutto il programma degli incontri e degli show cooking

La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna è in festa da domani venerdì 25 fino a domenica 27 giugno a Marina di Ravenna in Molo Dalmazia. Quest’anno la festa è in presenza. La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna e vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna, Fondazione Flaminia. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, e ancora Ulisse, la Pro Loco di Marina di Ravenna e il Circolo Aurora. L’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi erogati nell’ambito del IX accordo di collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna. Inoltre il programma della Festa della Cozza Selvaggia è stato inserito all’interno del calendario della manifestazione Slow Fish organizzata da Slow Food a Genova.

La festa ha lo scopo di valorizzare a fini economici, turistici, gastronomici e ambientali questo prodotto identitario del nostro mare, con la collaborazione delle cooperative dei cozzari e dei 60 ristoranti del territorio e delle loro associazioni Confcommercio e Confesercenti – dai Lidi di Ravenna a Ravenna città – che inseriscono quest’anno le Cozze Selvagge di Marina di Ravenna nei loro menù. Anche CONAD, COOP e diverse pescherie aderiscono al progetto, con l’impegno di promuovere sui loro banchi del pescato le Cozze Selvagge di Marina di Ravenna.

Il centro della manifestazione nella tre giorni della festa è rappresentato dall’area del bacino pescherecci – fra Molo Dalmazia e Mercato del Pesce – a Marina di Ravenna dove si terranno incontri e show cooking e dove alcuni stand proporranno al pubblico le Cozze Selvagge. Gli stand saranno gestiti da: AGEOP e Associazione Ristoratori Ravennati (vendita a scopo benefico), Amarissimo, Fulèr – Storie di Gastronomia Romagnola (in collaborazione con le cooperative dei pescatori La Romagnola e Nuovo Conisub), L’Acciuga Osteria e Ristorante del Mercato Coperto Ravenna.

La festa avrà una sua gustosissima anteprima questa sera giovedì 24 giugno con la cena di apertura dello chef stellato Gianluca Gorini del ristorante “Da Gorini” di San Piero in Bagno che si terrà presso il Ristorante La Terrazza di Marinara. Novità dell’ottava edizione della festa è il Cozza Tour, che fa vincere il grembiule della Festa e il Kit Cozza Tour. I primi 50 clienti che raccolgono 1 timbro di 3 differenti ristoranti (in totale 3 timbri), ricevono in omaggio 1 Grembiule della Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. Inoltre, per tutti coloro che consegnano il coupon con i 3 timbri c’è l’estrazione di 2 Kit Cozza Tour composto da 1 pentola, 1 cucchiaione, 1 bottiglia di olio di Brisighella, 1 treccia d’aglio.

GLI APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 25 GIUGNO

16:00 – Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna – FILIERA E RICONOSCIBILITÀ DELLA COZZA SELVAGGIA – Il dibattito coinvolge i soggetti della filiera dal consumatore al pescatore. Con Massimo Cameliani, Assessore attività produttive del Comune di Ravenna, Sauro Alleati, presidente Cooperativa La Romagnola, Patrizia Masetti, AGC Agrital Emilia-Romagna, Sergio Caselli, Legacoop Agroalimentare Pesca Emilia-Romagna, Simone D’Acunto, direttore CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, Mauro Zanarini, Slow Food Ravenna e Sabrina Patuelli, Responsabile acquisti ittici di Coop Alleanza 3.0.

17:00 – Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna – COZZA SELVAGGIA: DA PIDOCCHIO A PERLA (diretta streaming) – Amministratori, pescatori e ristoratori si confrontano sulla valorizzazione del pescato locale dell’Adriatico. Con Massimo Cameliani, Assessore Attività produttive del Comune di Ravenna, Giulia Gulminelli, collaboratrice Fondazione Eni Enrico Mattei, Angelo Bencivenga, ricercatore Fondazione Eni Enrico Mattei, Sara Segati, biologa marina, presidente CESTHA – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, Sauro Alleati, presidente Cooperativa La Romagnola, Giuseppe Prioli, presidente Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna.

18:00 – Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna – MITYLUS DANTIS – Incontro e Spettacolo di cucina nel quale chef qualificati si mettono in mostra svelando le tecniche e le ricette dei piatti preparati con prodotti locali. Alessandro Dembech del Bagno Losco di Marina Romea e Matteo Salbaroli de L’Acciuga Osteria di Ravenna (Gruppo RavennaFood/CheftoChef emiliaromagna- cuochi). Al termine degustazione. Evento a pagamento € 15,00. Prenotazioni 339 4703606

19:00 Ristorante Marina Club presso Circolo Tennis Marina di Ravenna – COZZA: BIRRA O VINO, QUALE ABBINAMENTO? – Laboratorio Slow Food a quattro mani con Laura Cardona Chef del Marina Club e lo staff di cucina del “Circolo Aurora Osteria e Cultura” di Ravenna. Evento a pagamento €15,00. Prenotazioni 335 375212

GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 26 GIUGNO

17:00 – Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna – FILIERA E RICONOSCIBILITÀ DELLA COZZA SELVAGGIA – Dibattito che coinvolge i soggetti della filiera dal pescatore al consumatore per la riconoscibilità del prodotto di Marina di Ravenna dalla banchina del porto al banco del pescato nei supermercati e nelle pescherie. Proiezione in Streaming (differita dell’incontro del venerdì).

18:00 – Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna – MITYLUS DANTIS – Incontro e Spettacolo di cucina nel quale uno chef qualificato si mette in mostra svelando le tecniche e le ricette dei piatti che sta preparando con prodotti locali Organizzato dalle Cooperative dei Pescatori con ricette dedicate a Dante. Inferno, Purgatorio e Paradiso interpretati con tre ricette da Mattia Borroni del Ristorante Alexander ed Erica Liverani di Raflò Sapori di Casa (Gruppo RavennaFood/CheftoChef emiliaromagnacuochi). Al termine degustazione. Evento a pagamento. € 15,00. Prenotazioni 339 4703606

18:00 – 19:00 Ex Sala Asta del Pesce di Marina di Ravenna – HAPPY HOUR CON LE TARTARUGHE – Il pasto serale delle tartarughe ospiti speciali in cura presso il Cestha (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat), un centro che ha come missione, senza scopo di lucro, la ricerca per la protezione ambientale. La visita guidata è a cura del team di biologi del Cestha. L’esperienza è adatta a tutti e si svolge in chiave di educazione ambientale, per sensibilizzare sulle problematiche più attuali: spreco, uso corretto della plastica e rispetto dell’ambiente. Si incontrano da vicino le tartarughe in cura presso il centro, per scoprirne la storia, la diagnosi clinica, il processo di guarigione ed il rilascio in mare. Prenotazione tramite la piattaforma ravennaexperience.it

19:00 – Ristorante Marina Club presso Circolo Tennis Marina di Ravenna – I CICHETI CON “I PEOCI” – Laboratorio Slow Food con Galdino Zara su I cicheti dei bacari veneziani, locali storici dall’atmosfera suggestiva, con assaggio di cicheti, ombre e do ciacole. In collaborazione con lo staff di cucina del “Circolo Aurora Osteria e Cultura” di Ravenna. L’essenza della cucina di laguna, che a Marina di Ravenna incontra la nostra Cozza Selvaggia, viene proposta in piccoli locali con pochi posti a sedere, ma quello che sorprende è il banco pieno di cicheti preparati in continuazione. Andare per Bacari è un’usanza dei veneziani che consiste nella visita di almeno una decina di bacari per bere un’ombra abbinata ai cicheti del locale. Evento a pagamento €18,00. Prenotazioni: 335 375212

GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 27 GIUGNO

12:30 Padellone della Pialassa Baiona – PRANZO IN PIALASSA – Incontro conviviale con i prodotti della valle. Staff di cucina di Slow Food Ravenna. Posti limitati. Esperienza a pagamento. Prenotazioni: 335 375212

16:30 – Mercato del Pesce di Marina di Ravenna – DAL MARE ALLA TAVOLA: LE OPPORTUNITÀ DI PESCA SOSTENIBILE E CONSUMO CONSAPEVOLE DELLE COZZE* – Iniziativa nell’ambito del progetto WILMA WILd Molluscs of Adriatic realizzato da Fondazione Flaminia e finanziato nell’ambito Piano di azione FLAG Costa Emilia Romagna – PO FEAMP 2014 2020 Priorità 4 Azione 4_A INFORMAZIONE – “Informazione per operatori pesca e collettività” Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014

DAL MARE… LA COZZA SELVAGGIA* – Tavola rotonda per presentare il mestiere degli operatori tecnici subacquei per la raccolta dei mitili e il progetto del marchio collettivo e successivi processi di certificazione della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. Conduce Massimo Bellavista, collaboratore FLAG Costa dell’Emilia-Romagna. Partecipano: Antonio Penso, Direttore Fondazione Flaminia; Massimo Cameliani, Assessore attività produttive Comune di Ravenna; Sergio Caselli, vice Presidente Flag Costa Emilia-Romagna; Simone D’Acunto, direttore CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat; Sauro Alleati, presidente Cooperativa La Romagnola.

17:30 – Ristorante Velico – … ALLA TAVOLA: IL CONSUMO DI MITILI* – Origini ed evoluzione del consumo di mitili nell’Adriatico. Con Massimiliano Petracci, Professore Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna. Mangiare cozze “sicure” in un panorama sempre più globalizzato. Giuseppe Arcangeli, Direttore del Centro specialistico ittico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Posti limitati. Prenotazioni al 0544 34345 (ore ufficio)

19:00 Ristorante Velico – LABORATORIO GASTRONOMICO: LA CUCINA D’AUTORE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA COZZA SELVAGGIA DI MARINA DI RAVENNA* – Laboratorio gastronomico a cura dello Chef Alessandro Ferrini del Ristorante Velico di Marina di Ravenna e Mattia Borroni del Ristorante Alexander di Ravenna (Gruppo RavennaFood/CheftoChef emiliaro- magnacuochi). ‘La cucina d’Autore’ per la valorizzazione e un utilizzo consapevole della CozzaselvaggiadiMarinadiRavenna”. Postilimitati.Prenotazionial054434345(oreufficio).

*Diretta in Streaming sulla pagina Facebook di Fondazione Flaminia

19:00 – Ristorante Marina Club presso Circolo Tennis Marina di Ravenna – COZZA SELVAGGIA E VONGOLA VERACE NOSTRANA – Laboratorio Slow Food a quattro mani con la Chef Laura Cardona e con lo staff di cucina del “Circolo Aurora Osteria e Cultura” di Ravenna. Evento a pagamento €15,00. Prenotazioni 335 375212