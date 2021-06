Trovato morto in casa: disposta l’autopsia. Si ipotizzano cause naturali o incidente domestico

Sarà l’autopsia – disposta per oggi – a chiarire le cause della morte dell’uomo di origini marocchine trovato ieri, nella casa al civico 32 di via Fiume, riverso in una pozza di sangue. Dai primi rilievi sul cadavere, pare comunque che la morte risalga a quasi due settimane fa e sia probabilmente avvenuta per cause naturali.

Come riportano i quotidiani ravennati in edicola oggi, potrebbe esserci un improvviso malore o un incidente domestico all’origine del decesso, ma l’esame autoptico disposto dai magistrati inquirenti toglierà ogni dubbio in proposito.

Il corpo dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto da alcuni parenti e conoscenti che, non avendo più sue notizie da tempo, hanno deciso di entrare nell’appartamento, rompendo una finestra, per poi fare la macabra scoperta.