Al via l’8^ Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna in Molo Dalmazia a Marina: gli appuntamenti di oggi

La Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna quest’anno si svolge in presenza – con il rispetto di tutte le norme anti-Covid – da oggi venerdì 25 a domenica 27 giugno: tre giorni di incontri e gastronomia di mare nel periodo clou della raccolta dei mitili, che crescono spontaneamente in mare aperto – grossi, genuini e gustosi – alla base delle piattaforme in Adriatico.

La festa ha lo scopo di valorizzare a fini economici, turistici, gastronomici e ambientali questo prodotto identitario del nostro mare, con la collaborazione delle cooperative dei cozzari e dei 60 ristoranti del territorio – dai Lidi di Ravenna a Ravenna città – che inseriscono quest’anno la Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna nei loro menù. Anche CONAD, COOP e diverse pescherie aderiscono al progetto, con l’impegno di promuovere sui loro banchi del pescato la Cozza Selvaggia.

La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna e vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna, Fondazione Flaminia. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, e ancora Ulisse, la Pro Loco di Marina di Ravenna e il Circolo Aurora. L’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi erogati nell’ambito del IX accordo di collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna.

Il centro della manifestazione nella tre giorni della festa è rappresentato dall’area del bacino pescherecci – fra Molo Dalmazia e Mercato del Pesce – a Marina di Ravenna dove si tengono incontri e show cooking e dove alcuni stand propongono al pubblico la Cozza Selvaggia. Gli stand sono gestiti da: AGEOP e Associazione Ristoratori Ravennati (a scopo benefico), Amarissimo, Fulèr – Storie di Gastronomia Romagnola (in collaborazione con le cooperative dei pescatori La Romagnola e Nuovo Conisub), L’Acciuga Osteria e Ristorante del Mercato Coperto Ravenna.

Novità dell’ottava edizione della festa è il Cozza Tour, che fa vincere il grembiule della Festa e il Kit Cozza Tour. I primi 50 clienti che raccolgono 1 timbro di 3 differenti ristoranti (in totale 3 timbri), ricevono in omaggio 1 Grembiule della Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. Inoltre, per tutti coloro che consegnano il coupon con i 3 timbri c’è l’estrazione di 2 Kit Cozza Tour composto da 1 pentola, 1 cucchiaione, 1 bottiglia di olio di Brisighella, 1 treccia d’aglio.

Da venerdì 25 a domenica 27 giugno, a Marina di Ravenna, in occasione della Festa della Cozza Selvaggia è possibile visitare, attraverso visori 3D, il relitto del Paguro. Venerdì 25 giugno viene infatti inaugurato il progetto di Virtual tour e video 360° del relitto del Paguro sviluppato nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia-Croazia Adrireef (www.italy-croatia.eu/adrireef) che punta a valorizzare i reef naturali e artificiali dell’Adriatico individuando le possibili attività sostenibili correlate (subacquea, pesca, turismo, ricerca scientifica, ecc.). Il progetto, coordinato dal Comune di Ravenna, ha previsto infatti, tra le tante iniziative, anche l’attività di mappatura del Paguro e la realizzazione di un prodotto interattivo di realtà virtuale e video immersivi a 360° per la divulgazione al grande pubblico di immagini e ricostruzioni tridimensionali delle intricate strutture del reef artificiale. In questo modo, tutti potranno esplorare virtualmente lo stupendo universo sommerso di flora e fauna creatosi negli anni attorno al relitto della piattaforma inabissatasi nel 1965 a circa 25 metri di profondità. È possibile prenotare presso lo UIT Ufficio Informazioni Turistiche di di Marina di Ravenna la propria immersione virtuale gratuita (telefono 0544 485800).

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI VENERDÌ 25 GIUGNO

Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna (h 16:00) – FILIERA E RICONOSCIBILITÀ DELLA COZZA SELVAGGIA – Il dibattito coinvolge i soggetti della filiera dal consumatore al pescatore. Con Massimo Cameliani, Assessore attività produttive del Comune di Ravenna, Sauro Alleati, presidente Cooperativa La Romagnola, Patrizia Masetti, AGC Agrital Emilia-Romagna, Sergio Caselli, Legacoop Agroalimentare Pesca Emilia-Romagna, Simone D’Acunto, direttore CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, Mauro Zanarini, Slow Food Ravenna e Sabrina Patuelli, Responsabile acquisti ittici di Coop Alleanza 3.0 (replica in streaming sabato alle ore 17), Michele De Agostini, titolare M.GI.B. grossista.

Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna (h 17:00) – COZZA SELVAGGIA: DA PIDOCCHIO A PERLA (diretta streaming) – Amministratori, pescatori e ristoratori si confrontano sulla valorizzazione del pescato locale dell’Adriatico. Con Massimo Cameliani, Assessore Attività produttive del Comune di Ravenna, Giulia Gulminelli, collaboratrice Fondazione Eni Enrico Mattei, Angelo Bencivenga, ricercatore Fondazione Eni Enrico Mattei, Sara Segati, biologa marina, presidente CESTHA – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, Sauro Alleati, presidente Cooperativa La Romagnola, Giuseppe Prioli, presidente Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna.

Atrio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna (h 18:00) – MITYLUS DANTIS – Incontro e spettacolo di cucina con Alessandro Dembech del Bagno Losco di Marina Romea e Matteo Salbaroli de L’Acciuga Osteria di Ravenna (Gruppo RavennaFood/CheftoChef emiliaromagna- cuochi). Al termine degustazione. Evento a pagamento € 15,00. Prenotazioni 339 4703606

Ristorante Marina Club presso Circolo Tennis Marina di Ravenna (h 19:00) – COZZA: BIRRA O VINO, QUALE ABBINAMENTO? – Laboratorio Slow Food a quattro mani con Laura Cardona Chef del Marina Club e lo staff di cucina del “Circolo Aurora Osteria e Cultura” di Ravenna. Evento a pagamento €15,00. Prenotazioni 335 375212