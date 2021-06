ALICE IN WONDERLAND / Il lato b della faccia del candidato, la scissione dell’atomo in casa comunista e la vita da mediano del Maio

Buon venerdì cari lettori e care lettrici, cominciamo oggi dai candidati che odiano candidati.

“Ha la faccia come il culo” scrive senza giri di parole in un post su Facebook Alberto Ancarani, forse prossimo candidato Sindaco di Forza Italia rivolgendosi a Filippo Donati, il candidato “dei sovranisti” sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia. A essere onesti la candidatura di Donati sin dal principio non è andata giù ad Ancarani che non le ha mandate a dire. Prima ha tacciato Donati di avere cambiato troppe casacche e poi di essere da sempre in continuità con l’amministrazione di sinistra, “organico” al sistema. Ma con questo ultimo post diciamo che Ancarani ha alzato il tiro.

Alberto Ancarani

Il primo che ha sdoganato questo bollino di qualità in politica fu Bobo Giac (alias Roberto Giachetti) che in un’assemblea del Pd del 2016, disse a Speranza che “aveva la faccia come il culo”. Povero Speranza, non ha avuto solo la spina di Giachetti, si è beccato pure la gestione della pandemia più grave da 100 anni a questa parte, comprese le bizze dei virologi e degli epidemiologi, e i continui salti in avanti o della quaglia di Salvini. Ma in questi anni è stata soprattutto la Bestia di Salvini a fondare la sua comunicazione politica sui social proprio sull’hate speech, la cultura dell’insulto verso gli avversari politici elevata a sistema. Ne sanno qualcosa Laura Boldrini e Carola Rackete, due dei suoi bersagli preferiti, su cui ha riversato valanghe di offese aizzando i suoi follower a fare lo stesso.

Filippo Batman Donati, uscito dalla bat caverna per fare un giro in bici, risponde su Instagram con una sua foto e la frase di Confucio: “Quando fai qualcosa, sappi che avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario e la stragrande maggioranza di quelli che non volevano fare niente.” Una bella frase. Dopo il virus cinese mancava appunto la filosofia con gli occhi a mandorla.

Altra news di questi giorni: abbiamo ben due candidati comunisti in pista per le amministrative: Alessandro Bongarzone, 62 anni, appoggiato da Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista e il diciannovenne Lorenzo Ferri per il Partito Comunista di Rizzo (PC senza la I). Ve la ricordate la profezia del virus di Bertinotti nell’ imitazione di Corrado Guzzanti? “Oggi i grandi animali non fanno più paura a nessuno. Di cosa abbiamo paura? Dei virus, microrganismi che non riusciamo neanche a vedere! E allora noi dobbiamo continuare scinderci sempre di più e creare migliaia di microscopici partiti comunisti indistinguibili uno dall’altro che cambiano continuamente nome e forma, nome e forma, nome e forma. E attaccare la destra come gli insetti!”

Lorenzo Ferri e Marco Rizzo

Ma il fatto è che non è finita qui. Le masse si chiedono che farà Potere al Popolo? C’è perfino qualche comunista che vorrebbe riesumare Ravenna in Comune nel suo anno sabbatico elettorale. A sinistra si muove anche qualcos’altro: mancavano in effetti nello scacchiere politico due pezzi pregiati della rive gauche ravennate, entrambi ex parlamentari – Andrea Maestri e Giovanni Paglia – che hanno lanciato il loro Manifesto per una sinistra ampia, forte e coesa… che detta così sembra un ossimoro, anche piuttosto divertente, più che un manifesto politico.

E poi c’è anche l’addio al Comune di Valentina Morigi, che dopo vent’anni a Palazzo Merlato ha annunciato che tornerà al suo lavoro di impiegata. In questo scenario dove tutti cercano un proprio posticino al sole, e molti vedono la politica come un poltronificio o un ufficio di collocamento, una scelta come quella della Morigi va in controtendenza. E forse la giunta perde il suo elemento più apprezzato, non solo da chi è della sua stessa parte politica, ma anche dalla parte avversa. Un perno che anche nei momenti più bui e traballanti è sempre rimasto solido, un numero dieci di quelli che non se ne fanno più oggi, al punto che in un’ intervista in cui si chiedeva a Donati chi fosse l’assessore secondo lui più valido dell’amministrazione de Pascale indicava proprio la Morigi, dicendo addirittura che la vorrebbe nella sua squadra (poi aggiunge “ma non vorrebbe lei”).

In una squadra di calcio sarebbe il giocatore che fa spogliatoio, che non scossa neanche quando tutti intorno a lei perdono la testa, che quando nei momenti di tempesta tutti abbandonano la nave resta a bordo cazzo, e senza neanche bisogno che glielo ordini De Falco. Comunque Valentina conferma che continuerà a impegnarsi attivamente in politica. La Vale però un consiglio a de Pascale si sente di darlo: “non dare la delega al bilancio a uno juventino!”

Valentina Morigi

Tornando al Team Donati, in settimana si è arricchito del sostegno del Partito Moderato d’Italia (perlomeno ne abbiamo appreso l’esistenza). Per questa settimana invece il Team Depa non presenta nessuna lista di appoggio: c’è stato un momento in cui abbiamo temuto un’escalation inarrestabile con il fiorire giornaliero di liste civiche, mentre il Pd ancora tace, quasi spaventato di buttarsi nell’arena (eh, un poco lo capiamo). Affacciandoci alla finestra pare di sentire la voce di de Pascale che gli urla “te sta dentro che qua fuori è un brutto mondo” rubando la battuta allo Stefano Accorsi di Radio Freccia.

Sul fronte Cinque Stelle pare che la linea a Ravenna ormai sia stata definita: fuori Maiolini dentro Gallonetto, così i senatori Lanzi e Croatti hanno disposto. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare! Te capì Maiolini? Povero Maio… pare sia destinato a una vita da mediano



A recuperar palloni

nato senza i piedi buoni

finché ce n’hai stai lì

Una vita da mediano

da chi segna sempre poco

che il pallone devi darlo

a chi finalizza il gioco

Una vita da mediano

che natura non ti ha dato

né lo spunto della punta

né del 10 che peccato…

E se la base pentastellata fa storie «il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo».

Quanto a me… Mi sono seduta dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati dai candidati alle prossime amministrative. Candidati politici, civici, né di destra né di sinistra, buoni, brutti, cattivi, vecchie glorie e new entry. Se saranno meteore o stelle nascenti dal brillante futuro lo scopriremo solo vivendo. Chi si mette in gioco per la propria città è sempre da apprezzare. Non c’è niente di più fastidioso di quelli che stanno fermi e insegnano agli altri come correre. Il mio consiglio? Siate creativi, lanciate il cuore oltre l’ostacolo, uscite dal seminato…bisogna avere un caos dentro per generare una stella danzante! Almeno così diceva Nietzsche. E chi siamo noi per dargli torto?

Buon weekend!