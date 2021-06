Faenza. WAM! Festival di Arti Performative Contemporanee, un nuovo progetto di incontri e socialità per over 60

Dal 2011, WAM! Festival di Arti Performative Contemporanee porta a Faenza esponenti della danza contemporanea nazionale e internazionale, creando scambi, aprendo menti, allargando sguardi.

“La danza è il nostro lavoro. La danza è la nostra passione – riporta la nota di WAM! Festival -. Siamo stati lontani per mesi. Niente abbracci, nessun contatto. Abbiamo danzato insieme attraverso gli schermi o nei parchi per stare all’aria aperta e non contagiarci. Adesso abbiamo voglia di fare di nuovo sul serio con un progetto che coinvolga persone di tutte le età ma soprattutto over 60. Vogliamo dar vita a un laboratorio e a uno spettacolo finale insieme a Silvia Gribaudi, coreografa che da sempre si occupa di inclusione e vive il corpo e la danza con ironia e consapevolezza. Con lei, vogliamo superare schemi e barriere, mentali e fisiche e abbiamo bisogno del tuo aiuto per finanziare il progetto e portare il suo lavoro nella nostra piccola cittadina”.

Il progetto di WAM! Festival in collaborazione con la città di Faenza e le artiste Silvia Gribaudi, Laura Moro e Franca Zagatti intende portare alla ribalta una categoria di persone molto colpita da questa pandemia: gli over 60. “Vogliamo sperimentare con loro nuove modalità di socialità – prosegue la nota -, dialogo e incontro attraverso un percorso performativo collettivo. Il corpo è lo strumento di riferimento principale di questo percorso, inteso come luogo in cui risiedono gesti, segni, memorie, significati possibili legati anche alla propria storia personale, e alla storia del luogo in cui si vive, il proprio ambiente. Si proporrà un lavoro di consapevolezza corporea e benessere, che servirà da base per una presa di coscienza del proprio vocabolario gestuale personale, osservandolo e sperimentandolo da diversi punti di vista: funzionale, evocativo, poetico, ognuno con il corpo che ha, senza definire stereotipi legati a età o genere. Questo progetto sarà una compartecipazione tra WAM! Festival di Arti Performative Contemporanee, attivo dal 2011, e la cooperativa LIBRAZIONE. Avrà luogo all’interno della programmazione del Festival e durerà un anno. Ci saranno sia incontri a cadenza settimanale condotti dallo staff di WAM!, sia incontri intensivi condotti da coreografi esterni. DONARE è SEMPLICE! Non occorre nessuna registrazione, basta indicare un indirizzo e-mail e sono disponibili molti metodi di pagamento: carta di credito, Paypal, bonifico bancario”.

“Il nostro obiettivo a breve termine – precisa la nota – è partire con gli incontri tra over 60 con cadenza settimanale presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza da fine agosto 2021 per circa 43 incontri ed effettuare le riprese video della prima settimana intensiva e presentare il lavoro durante WAM! Festival 2021. Per avere la possibilità di concretizzare la prima parte di questo progetto serviranno 3.000 euro per acquistare i materiali; produrre una sostanziosa documentazione video; retribuire le coreografe che ci porteranno la loro conoscenza e la loro esperienza per creare un lavoro degno di un palcoscenico; fornire vitto e alloggio perché il riposo notturno e il rifocillamento del corpo favoriscono la creatività!; rendere la quota di partecipazione piccola piccola (non più di €50 a persona per un anno di lavoro). Non vorremmo fermarci qui! Se il progetto vi entusiasma vi proponiamo di aggiungere un altro pezzo a questo percorso. Vorremmo aprire il gruppo anche agli uomini e agli adolescenti e offrire ai coraggiosi che avranno osato buttare il cuore oltre l’ostacolo, partecipando agli incontri del 2021, anche la partecipazione ai laboratori intensivi del 2022. Obiettivo finale sarà una performance nella quale gli over 60 non danzatori e la comunità intergenerazionale ripropongono un classico della danza contemporanea rivisitato con l’aiuto delle coreografe durante l’edizione 2022 di WAM! Festival”.

Di seguito le parole di LA BCC che sostiene il progetto. “LA BCC, soprattutto in questo periodo, sostiene i progetti volti a ricreare momenti di condivisione e di benessere per la comunità in tutte le sue forme. Attraverso il crowdfunding si cerca di attivare il territorio di riferimento sollecitando l’interesse di più donatori per un progetto comune”, ha dichiarato Livia Bertocchi, welfare community manager de LA BCC ravennate, forlivese e imolese.

Per maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione: infowamfestival@gmail.com; www.wamfestival.com; https://www.facebook.com/wam.festival.faenza/