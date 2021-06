Un devastante incendio ha distrutto ieri pomeriggio, giovedì 24 giugno, tre villette di via del Casetto, a Fosso Ghiaia. Le fiamme sono partite da una delle abitazioni, per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ma con tutta probabilità accidentali.

Come riporta Il Resto del Carlino in edicola oggi, i residenti sono stati allertati da alcuni vicini, che hanno visto fuoriuscire da una delle abitazioni un intenso fumo, proveniente dal sottotetto. Tutte le persone che si trovavano nelle case al momento del rogo sono riuscite ad uscire e a mettersi in salvo e nessuno è rimasto intossicato o ferito.

Foto 3 di 4







I Vigili del Fuoco intervenuti per lo spegnimento, hanno trovato molte difficoltà a domare le fiamme, a causa del tetto ventilato, che tendeva a farle propagare nell’intercapedine sotto la copertura. Al momento, le abitazioni sono state dichiarate temporaneamente inagibili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima, con la stazione di Savio.