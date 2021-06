Massa Lombarda. Il sindaco Bassi visita la pasticceria Virginia e falegnameria Sasdelli

Dalla ristorazione all’artigianato: il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi venerdì 25 giugno ha proseguito il suo confronto con le imprese del territorio, visitando e incontrando i titolari di Pasticceria Virginia e Falegnameria Sasdelli.

Pasticceria Virginia è nata 29 anni fa nella sua attuale sede di via Baracca, a ridosso della stazione ferroviaria, grazie alla volontà di Laura e Roberto Trombetti con mamma Giuliana. Attualmente è gestita da Laura con sei dipendenti, tra cui le figlie Alessandra e Ilaria. L’altra figlia, Virginia, da cui prende il nome la pasticceria, è una affermata architetta internazionale. Il locale è impegnato nella produzione propria di pasticceria e prodotti freschi, oltre alla attività di bar, ed è inoltre specializzato in cerimonie come matrimoni e battesimi, preparando torte o interi buffet. Tra i clienti ormai abituali della pasticceria ci sono anche molte famiglie del bolognese. La pasticceria Virginia, vista anche la sua collocazione lungo la San Vitale, è infatti diventata negli anni punto di riferimento per molti cittadini non massesi che, transitando verso il mare, hanno avuto modo di conoscere questo locale.

“Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto in questi anni – spiega Laura -. La nostra professionalità viene riconosciuta, con una clientela che negli anni è diventata sempre più abituale, affezionandosi a noi, e soprattutto è aumentata grazie anche al passaparola. Questo ci gratifica molto perché è un riconoscimento della nostra qualità e della passione con cui operiamo”.

La falegnameria Sasdelli nasce invece nel 1982 grazie a Mario Sasdelli, che diede vita a questa impresa a conduzione famigliare. Dall’inizio degli anni 2000 alla guida dell’azienda sono subentrati i figli Luigi e Andrea. Oggi falegnameria Sasdelli è composta da cinque persone più uno stagista. Produce infissi in legno, mobili per abitazione; il legno proviene in particolare dalla Val di Fiemme e viene lavorato direttamente in azienda. Il laboratorio si trova nella zona artigianale di Massa Lombarda, in via Porec, mentre la sala mostra, che commercializza e propone anche prodotti in pvc e alluminio, insieme agli uffici, si trova a Lugo. L’azienda è conosciuta anche oltre il territorio comunale, con clienti che provengono da Ravenna e dalla zona di Bologna. Andrea è impegnato attivamente nel volontariato sociale e sportivo con esperienza da allenatore nelle formazioni giovanili del Volley Massa.

“È bello poter far conoscere e promuovere l’entusiasmo e il coraggio di miei concittadini – spiega il sindaco Daniele Bassi – che anche se ancora molto giovani hanno già maturato un’importante esperienza a livello imprenditoriale. Due esempi, quelli di pasticceria Virginia e falegnameria Sasdelli, di qualità del fare, che dimostrano ancora una volta quanto sia operosa la nostra terra”.