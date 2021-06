Videoclip “Sogni di Rock and Roll”, Ligabue e Fabrizio Moro gireranno a Ravenna

L’assessore di Ravenna Roberto Fagnani ha realizzato un post su Facebook che lo ritrae in compagnia di Fabrizio Moro: la foto è stata scattata qualche tempo fa nel corso del sopralluogo che Moro ha fatto in centro a Ravenna per girare il videoclip di “Sogni di Rock and Roll” .

Il videoclip ufficiale sarà girato per le strade di Ravenna nel mese di luglio per la regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis e vedrà la partecipazione di Luciano Ligabue: il pezzo, uno dei brani che hanno fatto la storia del rocker, è contenuto nell’album ‘Ligabue’ del 1990.

Fino ad oggi, sottolinea Fagnani, il brano non aveva mai avuto un videoclip ufficiale.