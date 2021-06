Bagnacavallo, martedì 29 giugno alle 19 la prossima seduta del Consiglio comunale

La prossima seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo è in programma martedì 29 giugno alle 19. La seduta sarà in presenza, ma senza pubblico e potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube del Comune. Questi i punti all’ordine del giorno:

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Bilancio di previsione 2021/2023 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Variazione al Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023

Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti – Tari

Tari 2021: approvazione delle tariffe e determinazione della scadenza delle rate

Comunicazioni, odg, interrogazioni e mozioni

La seduta del Consiglio comunale resterà poi disponibile sul canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti a partire da aprile 2020, sia quelle svoltesi in videoconferenza che quelle in presenza.