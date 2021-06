Cgil Cisl e Uil del territorio ravennate partecipano a Firenze alla manifestazione ‘Ripartiamo, insieme’

Dal territorio ravennate in partenza in pullman, treno e auto per raggiungere Firenze per la manifestazione nazionale “Ripartiamo, insieme” organizzata da Cgil, Cisl e Uil

Cgil, Cisl e Uil proseguono con il percorso di mobilitazione iniziato circa un mese fa e organizzano, per sabato 26 giugno, tre manifestazioni nazionali a Torino, Firenze e Bari che vedranno la partecipazione, rispettivamente, del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, e del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.

Cgil, Cisl e Uil del territorio di Ravenna parteciperanno alla manifestazione “Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani” in programma a Firenze. Sono previste partenze verso il capoluogo toscano in pullman, auto e treno. Chi desidera partecipare, può rivolgersi alle sedi sindacali per le indicazioni organizzative.

“Il nostro Paese sta vivendo una delicata fase di transizione – commentano Cgil, Cisl e Uil -. La crisi pandemica ha arrestato in parte la sua corsa, grazie anche alla campagna vaccinale in atto, ma a preoccuparci al pari dell’espansione del virus è la ripresa economica che deve essere il faro per la massima coesione sociale, in grado di creare lavoro stabile e sicuro, a partire dai giovani e dalle donne. Il Decreto Sostegni non contiene i presupposti necessari a tutto ciò: introduce il superamento del blocco generalizzato dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 e continuano a mancare adeguate politiche industriali e riforme nel segno dell’equità e dell’inclusione, capaci di orientare e valorizzare a pieno gli investimenti e i contenuti del PNRR”. “Durante questi lunghi mesi di pandemia – sottolineano le tre confederazioni – abbiamo avanzato proposte e chiesto con tenacia la tutelare l’occupazione e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati. La mobilitazione avviata nelle scorse settimane, sulla grave emergenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, proseguita a Ravenna con il presidio in piazza del Popolo del 27 maggio ed il giorno successivo davanti alla sede del Parlamento, ha prodotto risultati significativi, ad esempio sugli appalti, ma parziali. Per queste ragioni è importante proseguire la mobilitazione e rendere visibile nelle piazze il punto di vista del mondo del lavoro: bisogna condizionare le scelte del Governo e lanciare messaggi chiari alle imprese. Bisogna puntare ad un modello di sviluppo nel quale la qualità e la sicurezza del lavoro siano centrali, senza lasciare indietro nessuno, per superare le diseguaglianze e recuperare i ritardi del paese. Per questo occorre anche: realizzare una seria e credibile riforma del nostro sistema fiscale, che consenta una riduzione delle tasse a lavoratori dipendenti e pensionati e che contrasti seriamente l’evasione; ridefinire l’attuale assetto degli ammortizzatori sociali, in modo da collegare il sostegno al reddito con reali politiche attive volte alla ricollocazione del lavoratore e garantire protezione universale per tutte le dimensioni di impresa e le tipologie di lavoro; riformare e potenziare le amministrazioni pubbliche, che si sono rivelate fondamentali per contrastare la pandemia e i suoi effetti, superando la vecchia logica dei tagli di investimenti, il precariato e l’incertezza dei rinnovi contrattuali; rivedere infine il sistema pensionistico garantendo maggior tutela del reddito, aumentando la flessibilità in uscita e valorizzando i lavori gravosi, poveri, discontinui e di cura, nonché la maternità”.

Per Cgil Cisl e Uil “l’obiettivo primario è la proroga della moratoria sui licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, la riforma concomitante degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro. È necessario ribadire con fermezza i contenuti della piattaforma unitaria su: lavoro, occupazione, coesione, sviluppo, fisco, pensioni, non autosufficienza, rinnovo dei contratti pubblici e privati, riforma pubblica amministrazione e scuola, della cultura e del turismo. È fondamentale, inoltre, che ci sia da parte delle istituzioni la volontà ascoltare e coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori, a tutti i livelli, per fare in modo che le risorse del PNRR possano concretamente creare una stabile connessione tra investimenti e occupazione, coinvolgendo in maniera significativa con una governance partecipata e preventiva le parti sociali”.