Lugo, lunedì 28 giugno è convocato il Consiglio comunale: si parla di tassa rifiuti e Tari 2021

Lunedì 28 giugno alle 20 è convocato il Consiglio Comunale di Lugo, che si svolgerà in modalità videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono la presentazione del progetto della Consulta dei Ragazzi per l’anno 2020-2021, l’approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti e Tari 2021: approvazione delle tariffe e determinazione della scadenza delle rate.

L’elenco di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni è disponibile sul sito www.comune.lugo.ra.it, dove sono illustrate anche le modalità e il link per seguire la seduta in streaming.