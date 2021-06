Marina di Ravenna. Multa salata per venditore di cocco abusivo

Un venditore di cocco 67enne è stato fermato dalla Polizia locale di Ravenna nel pomeriggio del 26 giugno. Merce sequestrata e 4500 euro di multa da pagare per il venditore abusivo. A Riportarlo il Resto del Carlino di Ravenna in data odierna.

L’uomo stava vendendo fette di cocco tra gli ombrelloni a Marina di Ravenna ed è risultato non in possesso della notifica sanitaria necessaria per vendita di cibo itinerante.

A far scattare la multa anche l’impossibilità da parte delle Forze dell’Ordine di rintracciare l’esatta provenienza delle fette di cocco in vendita.