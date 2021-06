Via libera della provincia di Ravenna alla lottizzazione di San Pietro in Vincoli

La lottizzazione di San Pietro in Vincoli ha attraversato l’ultimo passaggio burocratico in Provincia. A riportarlo il Corriere di Romagna Ravenna-Imola. Processo frutto di un vasto piano urbanistico attuativo risalente al 2015, la lottizzazione si prefigge tra i suoi scopi principali l’aggiunta di 470 abitanti a San Pietro in Vincoli oltre all’incremento dell’area verde.

L’area interessata dalla lottizzazione è situata nel quadrante ovest di San Pietro in Vincoli a ridosso del centro edificato confinante con le via Senni, San Rocco e Strocchi. Corriere di Romagna riporta che, quello di San Pietro in Vincoli, è un Pua che riguarda un comparto di oltre 58mila metri quadri, di cui edificiabili ne saranno poco più di 11mila.

Sono 14.100 i metri quadri di opere pubbliche che saranno a carico di chi realizzerà il comparto e che saranno ceduti al Comune. Corriere di Romagna sottolinea che, in totale, 1.880 metri quadri saranno destinati ai parcheggi. L’insediamento permetterà a San Pietro in Vincoli di aggiungere 470 abitanti. Non solo ampliamento delle aree verdi attualmente presenti nella località ma anche l’arrivo di una nuova piazza.