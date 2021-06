Il Covid fa saltare la Festa dell’Unità provinciale 2021, potenziati gli eventi dei circoli

Quando sarebbe stata ora di cominciare a programmarla, cioè a marzo di quest’anno, la pandemia era in pieno svolgimento e non era possibile ipotizzare a quale scenario ci si sarebbe trovati davanti a fine estate, quando la festa avrebbe dovuto svolgersi. Così, per evitare di mettere in moto una macchina organizzativa complessa e poi mandare a monte tutto, si è deciso di annullare la Festa dell’Unità Provinciale di Ravenna per il 2021.

È quanto ha dichiarato il segretario provinciale PD, Alessandro Barattoni, come si legge sulle pagine de Il Resto del Carlino in edicola oggi. Barattoni ha poi precisato che non mancheranno comunque le feste locali, organizzate dai singoli circoli, in testa a tutti quello di Porto Fuori.