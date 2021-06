Il Sole 24 Ore: Ravenna ai vertici per qualità della vita di bambini (8° posto), giovani (1° posto) e anziani (2° posto)

“RAVENNA VINCE LA SFIDA DELLA QUALITÀ DELLA VITA DECLINATA PER BAMBINI, GIOVANI ED ANZIANI, in base agli indicatori statistici selezionati dal Il Sole 24 Ore. Ravenna è al primo posto nella classifica che indica la vivibilità dei territori per bambini, giovani e anziani. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita: la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti – anche nei confronti dei più fragili – le relative condizioni di vita e le aspettative dei più giovani. Ravenna è al primo posto anche per L’ACCESSIBILITÀ AI NIDI, IL NUMERO DI INFERMIERI E GLI ORTI URBANI.” Così su Facebook il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale esprime tutta la sua soddisfazione parlando dei risultati pubblicati oggi 28 giugno dal Sole 24 Ore.

Tre nuovi indici del Sole 24 Ore premiano le province con il miglior contesto di vita per fasce di età

Cagliari si distingue per essere una provincia a misura di bambino, Ravenna lo è per i giovani, Trento per gli anziani. Ravenna vanta anche un buon ottavo posto per il benessere dei bambini e un ottimo secondo posto per quello degli anziani. Ma vediamo i primi 20 posti per ognuna delle tre classifiche e il posizionamento di Ravenna secondo le varie voci.

BAMBINI

La classifica finale complessiva di tutte le voci (qui vediamo le prime 20 posizioni) vede al 1° posto Cagliari, ben piazzata all’8° posto c’è Ravenna. Fra le altre città emiliano-romagnole ci sono Ferrara al 6° e Parma al 17° posto.

Per il tasso di fecondità (il numero medio di figli per donna) al primo posto troviamo Bolzano, Ravenna e al 29° posto. Per i pediatri attivi ogni mille residenti 0-14 anni al 1° posto abbiamo Cagliari mentre Ravenna è all’81° posto. Ravenna è invece al primo posto per i posti disponibili in asili nido ogni 100 bambini 0-3 anni. Per la retta media negli asili nido al primo posto troviamo Catanzaro e al 24° Ravenna. Lo spazio abitativo vede Nuoro al primo posto e Ravenna al 55°. Quanto a studenti per classe al primo posto c’è Trieste, mentre Ravenna è solo 104^. Per le scuole accessibili prima è Aosta, Ravenna è 32^. Per la dotazione di palestre e piscine al primo posto abbiamo Pordenone, Ravenna è al 15° posto. In fatto di giardini scolastici la prima provincia è Lodi, Ravenna è 29^. Per il verde attrezzato prima è Gorizia, Ravenna è 18^. L’indice della pratica sportiva fra i bambini vede al primo posto Lecco mentre Ravenna è al 29°. Infine per il numero di delitti denunciati a danno dei minori abbiamo al primo posto Benevento mentre Ravenna è al 76° posto.

GIOVANI

È Ravenna la provincia dove vivono meglio i giovani. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita. Dopo Ravenna che ha un indice 604 troviamo Ferrara e Forlì-Cesena. Poi Piacenza, Parma e Bologna. Fuori dalle prime 20 posizioni della classifica invece Modena, Reggio Emilia e Rimini.

Ma veniamo alle singole voci. Quanto a laureati e altri titoli al primo posto c’è Trieste, Ravenna è 52^. Per il tasso di disoccupazione giovanile prima è Crotone, Ravenna è 57^. Per il saldo migratorio al primo posto c’è Imperia, Ravenna è 7^. Per l’imprenditorialità giovanile prima è Crotone, mentre Ravenna è appena 105^. Quanto a canoni medi di locazione Roma è al primo posto, Ravenna al 26°. Per il gap degli affitti fra centro e periferia prima è Udine, Ravenna è 103^. Per il quoziente di nuzialità al primo posto c’è Bolzano, Ravenna è al 16°. Per l’età media del parto è prima Oristano, Ravenna 89^. Per la dotazione di aree sportive all’aperto prima è Ferrara, Ravenna è 4^. Per la dotazione di bar e discoteche prima è Savona, Ravenna è 34^. Per i concerti al primo posto c’è Venezia, Ravenna è 5^. Infine per gli amministratori comunali con meno di 40 anni prima è Crotone, Ravenna è 21^.

ANZIANI

Trento è la provincia dove gli anziani godono di maggiore benessere, ma subito dopo viene Ravenna al 2° posto. Terza Bolzano. Fra le prime 20 posizioni anche Bologna, Parma, Forlì-Cesena e Modena.

Per la speranza di vita a 65 anni, Cagliari è al primo posto, Ravenna è all’11°. Per l’importo medio delle pensioni di vecchiaia Milano è prima, Ravenna 35^. Per le pensioni di basso importo prima è Enna, Ravenna 65^. Quanto a biblioteche prima è Bolzano, Ravenna è 35^. Per gli orti urbani primo posto per Fermo e secondo per Ravenna. Per l’inquinamento acustico la prima è Messina , Ravenna è 8^. Quanto a spesa per trasporto di disabili e anziani Aosta è prima, Ravenna nona. Nella spesa per l’assistenza domiciliare Trento è prima, Ravenna appena 85^. Per il numero di infermieri ogni 100 mila abitanti Ravenna è al primo posto. Per il numero dei geriatri prima è Cremona, Ravenna è 81^. Nel consumo di farmaci per malattie croniche prima è Taranto, Ravenna è al 40° posto. Infine l’indice di mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso prima è Aosta, mentre Ravenna è 84^.