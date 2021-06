Incidente in bici in via Antico Squero a Ravenna: 41enne ubriaco oltre 7 volte il limite

Ieri mattina, 27 giugno, si è verificato un incidente in via Antico Squero, zona Darsena, a Ravenna, dove un 41enne romeno in sella alla sua bicicletta è andato a sbattere contro un’altra ciclista, una 36enne ravennate, che è finita sull’asfalto. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, lunedì 28 giugno.

Una volta giunti sul posto gli agenti della Polizia locale per procedere agli accertamenti del caso, hanno costatato tramite alcoltest che il 41enne aveva un tasso alcolemico di 3,7 grammi per litro, ben oltre il limite consentito per guidare il mezzo e pari a 0,5 g/l.

L’uomo, tra l’altro senza documenti, è stato portato al comando per l’identificazione ed in seguito denunciato per ipotesi aggravata di guida in stato di ebbrezza. La bicicletta è stata sequestrata.

Un altro incidente provocato sempre dall’alcol si è verificato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno, a Punta Marina Terme. Un 22enne di Castel San Pietro Terme, all’altezza dell’incrocio tra viale delle Americhe e viale Colombo, ha perso il controllo dell’auto che guidava, andando a sbattere contro un veicolo in sosta.

Anche in questo caso, gli agenti di polizia locale intervenuti, hanno constatato che il ragazzo aveva un tasso alcolemico pari a 1,69 g/l, oltre tre volte il limite consentito per legge. Anche per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.