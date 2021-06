Poco dopo le 14 di oggi, lunedì 28 giugno, all’ingresso di San Pancrazio su via Molinaccio un 20enne, che stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una Volvo V50 per dinamiche ancora al vaglio. Dopo il terribile impatto, la bici del ragazzo è rimasta incastrata sotto il mezzo venendo trascinata per diversi metri.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica, con la quale hanno trasportato il ragazzo al Bufalini di Cesena con massima urgenza. La donna alla guida della Volvo, sotto shock per l’accaduto, è rimasta illesa. Sul luogo anche la Municipale e i Carabinieri di Russi per i rilievi e per gestire la viabilità: la via, infatti, è stata temporaneamente chiusa al traffico.