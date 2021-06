Turisti e locali attorno alla foce del Lamone senza telefono: raccolte 800 firme per installare un ripetitore

Locali e stabilimenti balneari, ma anche migliaia di turisti che stagionalmente si riversano nei campeggi tra Marina Romea e Casal Borsetti, tutti senza l’accesso alla linea telefonica mobile, perché nell’area situata alla foce del fiume Lamone – attorno al Boca Barranca per intendersi – non c’è copertura.

Così i cittadini si sono mossi e in appena una settimana, tra il 19 e il 27 giugno, hanno raccolto oltre 800 firme tra gli utenti dei bagni, dei campeggi e delle casette, che ora sono pronti a presentare al Comune e all’Ente Parco del Delta del Po per chiedere che venga impiantato in zona un ripetitore, in modo da risolvere il problema.

A coordinarli e tirare le fila, c’è il presidente della cooperativa Capannisti, Giovanni Fucci, che dichiara: “La situazione è insostenibile, si tratta di un grave danno, anche economico. Ci sono i locali e gli stabilimenti balneari che non riescono a venir contatti dai propri clienti e dai fornitori per ordinare la merce. C’è gente che studia e che lavora da remoto, che non può accedere a internet. Ci sono i turisti che non possono telefonare. Il problema in inverno, essendo quest’area fuori dai centri abitati, potrà anche essere residuale, ma in estate si passa da un centinaio di fruitori a migliaia e tutti sono senza linea telefonica!”.

Per risolvere il problema sembra che una compagnia telefonica, la Wind, si fosse già resa disponibile ad impiantare un ripetitore capace di amplificare il segnale, ma le pratiche sembrerebbero essersi arenate negli uffici dell’Ente Parco del Delta del Po, che avrebbe espresso delle remore all’installazione.

“Ora le firme raccolte verranno presentate al Comune di Ravenna – chiude Fucci – e invitiamo così l’Amministrazione Comunale ad attivarsi nei confronti del Parco Delta del Po affinché superi le perplessità in materia e dia parere favorevole al progetto. La collocazione dell’impianto è distante dai centri abitati di Marina Romea e Casalborsetti ed ha una funzione prevalentemente turistica.