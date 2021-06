Riprende domani, mercoledì 30 giugno, il processo in Corte d’Assise a Ravenna a Riccardo Pondi, imputato reo confesso del femminicidio della moglie Elisa Bravi, avvenuto nella notte fra il 18 ed il 19 dicembre di due anni fa in una villetta di Glorie di Bagnacavallo. Dall’ultima udienza, avvenuta l’8 marzo scorso, sono passati oltre tre mesi, per dare tempo ai periti indicati dalla Corte, dalla Pm e dalle parti civili costituite nel processo, di esprimersi sulla possibilità che al momento del tragico episodio il femminicida fosse in grado o meno di intendere e di volere.

A questo proposito, l’incaricato dalla Presidente della Corte, Cecilia Calandra, il dottor Michele Sanza non ha dubbi: dopo avere esaminato gli atti processuali e dopo gli inevitabili colloqui con l’imputato, “afferma che Pondi Riccardo era capace di intendere e di volere” quando uccise la moglie al termine di un violento litigio. Il contrario insomma di quanto sostenuto dal professor Renato Ariatti nella sua relazione peritale redatta per conto dei difensori, gli avvocati Ermanno Cicognani e Francesco Manetti, secondo la quale il Pondi si trovava in uno “stato deliroide di natura secondaria a situazioni oggettivamente dotate di potenzialità destabilizzante, stato che, quantomeno, ne scemava grandemente la capacità di intendere e di volere”.

Nell’udienza di domani il professor Ariatti però non sarà in aula per impegni improrogabili. Domani quindi, oltre all’acquisizione delle varie consulenze, saranno probabilmente sentiti i vari periti, cinque in tutto, compreso quello nominato dalla Corte e quello indicato dalla difesa. In particolare il dottor Roberto Zanfini indicato dalla Pm, la dottoressa Ciriello, il dottor Ermanno Arreghini di Trento per conto dell’Unione Donne Italiane (avvocata Sonia Lama), le associazioni Demetra – Donne in aiuto (avvocata Monica Miserocchi ) e Dalla parte dei Minori (avvocata Maddalena Introna), il dottor Vittorio Melega consulente del Comune Bagnacavallo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rappresentati dall’avvocata Manuela Liverani. Infine il dottor Roberto Moretto, per le parti civili che tutelano i famigliari della vittima, gli avvocati Annalisa Porrari e Giuseppe Della Casa.

Poi ci sarà qualche giorno di pausa e il 5 luglio si ripartirà con la requisitoria della Pm Lucrezia Ciriello.