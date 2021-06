Alle 12,30 del 29 giugno, in via Madrara all’altezza di Fossolo, una Yaris è uscita di strada dopo un tentativo di sorpasso ad un mezzo agricolo, sbattendo violentemente contro il muro di recinzione di una casa.

Al volante del mezzo una donna di mezza età trovata incosciente all’arrivo dei primi soccorsi. La malcapitata si è ripresa ma è rimasta in stato confusionale. I sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza ed elicottero. Attraverso quest’ultimo hanno ha centralizzato la donna (non in pericolo di vita) al Bufalini di Cesena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia locale della Romagna Faentina per i primi rilievi e i Vigili del Fuoco per estrarre la donna dal mezzo incidentato.