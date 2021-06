Gli Ultras del Ravenna chiedono chiarezza sul futuro della loro squadra. Ieri pomeriggio hanno dato vita ad un sit in organizzato in piazza del Popolo, sotto le finestre del Comune. Un centinaio di tifosi hanno steso uno striscione con la scritta “Il Comune cosa pensa della società. Quale futuro avrà la squadra della città?“. A creare nervosismo e incertezza sul futuro della squadra di calcio del Ravenna, vi è infatti la questione “cessione”, ma anche le sconfitte degli ultimi anni che hanno crinato il rapporto tifosi e società..

Oggi, proprio gli Ultras hanno voluto chiarire ulteriormente la propria posizione: “Siamo all’assurdo! Giugno è praticamente finito ed un inquietante destino aleggia sul futuro della squadra della nostra città. Tra società fantasma, cordate di improbabili acquirenti e un Comune che non degna di attenzione il club calcistico di Ravenna (se non quando si parla di costruzione stadio nuovo…) non abbiamo alcuna certezza per il campionato che verrà. La categoria non conta, ma pretendiamo rispetto!” dichiarano gli Ultras Ravenna 1994.

“A quanto pare non ci sono i presupposti per cambiare proprietà, allora ci auguriamo che l’Associazione che detiene il Ravenna provveda a licenziare i responsabili del doppio fallimento degli ultimi due anni, oltre che delle magre figure fatte dentro e soprattutto fuori dal rettangolo di gioco, in primis il tradimento dei propri tifosi; per noi questi responsabili hanno nome e cognome, ovvero Brunelli, Sabbadini e Zignani. Il primo è già stato ampiamente criticato per come ha gestito il ruolo di Presidente, per il secondo ci auguriamo possa continuare il proprio lavoro in piazze più meritevoli della sua competenza, quali ad esempio Forlì, per la terza attendiamo un netto esonero” proseguono i tifosi della Curva Mero.

“Per quanto riguarda la possibilità di avere una seconda squadra cittadina acquistata da assurdi personaggi mai visti prima che si spacciano per appassionati ribadiamo il seguente concetto: Il Ravenna non è un giocattolo né un investimento. Il Ravenna non si può semplicemente mandare a monte, il Ravenna è un patrimonio cittadino e soprattutto il sogno di tanti ragazzi che sono cresciuti coi gloriosi colori giallorossi” dichiarano con chiarezza.

“A settembre 2020 scrivemmo su uno striscione BASTA DILETTANTISMO PRETENDIAMO PROFESSIONISMO vediamo di iniziare ad essere professionali nella categoria dei dilettanti. PRETENDIAMO RISPETTO, MERITIAMO DI PIÙ” concludono.