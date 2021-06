15 militari di rinforzo per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna. Potenziamento per litorale ravennate e cervese

A partire dal prossimo mese di luglio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna avrà a disposizione complessivamente 15 militari di rinforzo, tra cui alcuni delle squadre della Compagnia di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, per incrementare la vigilanza specialmente lungo la fascia costiera.

Tale potenziamento, messo a disposizione dai Vertici dell’Arma in concomitanza dell’aumento delle presenze nel litorale ravennate e cervese, nota meta di turisti e vacanzieri provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, servirà soprattutto per innalzare il livello di attenzione nei luoghi frequentati dai giovani, allo scopo di garantirne la dovuta sicurezza e il sano divertimento e per consentire ai cittadini un’adeguata cornice di tranquillità.

Naturalmente, continuerà ad essere assicurato l’impegno dell’Arma dei Carabinieri anche nei centri più piccoli e distanti dal mare, in ragione delle necessità di prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità, capaci di incidere sulla serenità dei singoli e delle collettività.