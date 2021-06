1991-2021: a Ravenna una serata per celebrare i 30 anni dal doppio scudetto nel volley ravennate

Un altro bell’evento per celebrare Ravenna attraverso lo sport e gli sportivi che l’hanno fatta grande: dopo il successo dell’iniziativa legata al Moro di Venezia, l’associazione ravennate La Caveja ha messo in campo tutte le sue migliori energie per organizzare un nuovo appuntamento, questa volta legato al volley: si ripercorrerà l’impresa che nel maggio del 1991 portò Ravenna ad appuntarsi sul petto un doppio scudetto, quello conquistato dalle “imperatrici” dell’Olimpia Teodora e quello vinto dai ragazzi de Il Messaggero Volley, squadre entrambe a sponsor Ferruzzi.

A distanza di 30 anni da quei giorni d’oro, alcuni dei protagonisti dell’impresa gloriosa saranno ospiti al BBK di Marina di Ravenna dove se ne celebreranno le gesta sportive.

L’appuntamento è per lunedì 12 luglio con una cena evento sulla spiaggia, preceduta da una mostra di cimeli dell’epoca. Chiuderà la serata, al termine della cena, un’asta di beneficenza, nella quale verranno battuti alcuni pezzi storici, come magliette e pantaloncini messi a disposizione dai giocatori stessi.

La serata sarà l’occasione per ripercorrere la storia del volley ravennate attraverso il racconto di chi l’ha concretamente fatta: ci saranno Manuela Benelli, Patrizia Prati, Liliana Bernardi, Alessandra Zambelli per la squadra femminile e poi Andrea Gardini, Fabio Vullo, Stefano Margutti per quella maschile.

Le complicazioni ai viaggi dovute alla pandemia ancora in corso e gli impegni pregressi non hanno consentito la partecipazione dei due indimenticabili e indimenticati fenomeni americani, l’opposto Steve Timmons e l’incredibile ricevitore-schiacciatore Karch Kiraly, che proprio a Ravenna hanno costruito la loro fama internazionale. Tra gli assenti purtroppo anche Stefano Masciarelli, che assieme a Gardini martellava sotto rete dal centro del campo. Modererà la serata il giornalista sportivo, espertissimo di volley, Marco Ortolani.

La prima parte dell’evento avrà inizio alle 18 con l’esposizione dei cimeli sportivi, tra cui anche diverse foto dell’epoca e poi scudetti, gagliardetti, coppe vinte dalle due squadre in quegli anni, nei quali le compagini ravennati sembravano e furono veramente imbattibili.

Seguirà poi una cena a menù fisso, disponibili 300 posti a sedere e dalle 20.30 circa spazio al racconto delle imprese pallavolistiche tramite la viva voce dei protagonisti. Al termine della cena, l’asta di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato ad un duplice scopo: metà andrà a sostegno dell’associazione fondata da Giacomo “Jack” Sintini, presente alla serata e altro pilastro della pallavolo ravennate, anche se di una generazione successiva. IL pallavolista nel 2011 scoprì di essere affetto da una particolare forma di cancro, dalla quale riuscì poi a guarire. Quest’esperienza lo ha portato a fondare un’associazione che si occupa di sostenere la ricerca ma soprattutto i malati, supportandoli nel difficile percorso della malattia.

Con la parte rimanente si finanzierà invece l’organizzazione a fine estate di un torneo che coinvolgerà tutte le associazioni giovanili della pallavolo ravennate.

Sponsor del progetto sono RG Impresa edile – Ravenna grondaie e Ottima s.r.l.

“Dopo l’evento dedicato al Moro di Venezia, continuiamo a rievocare l’epopea gardiniana – spiega Angelo Antonelli, presidente de La Caveja – con lo scopo di far ripartire la citta di Ravenna attraverso il rilancio della sua storia recente, che l’ha vista primeggiare in diversi campi sportivi. Tutti i ravennati sono invitati!”.

Per info e prenotazioni: lacavejaaps@gmail.com