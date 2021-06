Corte d’Assise Ravenna: Pondi depresso e ossessionato dalla gelosia, ma capace d’intendere e volere quando strangolò la moglie Elisa Bravi

Riccardo Pondi era depresso, ma questo non ha inficiato la sua capacità di intendere e di volere quando, dopo un violento litigio, ha ucciso la moglie, Elisa Bravi. L’azione aggressiva quindi non è stata causata dalle sue condizioni psichiche, bensì dal risentimento, dalla rabbia e dal rancore. La reazione della moglie che ha cercato di difendersi ha causato un “corto circuito” che sarebbe stato l’anticamera di quello che l’esperto ha definito un delitto d’impeto. Pondi avrebbe potuto fermarsi, ma non lo ha fatto e le conseguenze purtroppo sono l’ennesimo femminicidio che da febbraio di quest’anno è al centro di questo processo.

L’udienza di oggi 30 giugno in Corte d’Assise a Ravenna, che ha visto Riccardo Pondi, reo confesso, ancora una volta davanti ai giudici per avere strangolato la moglie Elisa Bravi nella notte fra il 18 e il 19 dicembre di due anni fa, è stata dedicata interamente all’esame delle perizie psichiatriche elaborate dagli esperti indicati dalla Corte, dalla Pm e dalle Parti civili. Grande assente giustificato, invece, come avevamo già annunciato, il perito indicato dai difensori dell’imputato nell’immediatezza della tragedia: Renato Ariatti.

A prendere la parola per primo il dottor Michele Sanza incaricato dalla Presidente Cecilia Calandra e dalla Corte di verificare se l’imputato fosse affetto da “malattie o alterazioni psichiche” in grado di “ridurre ovvero di escludere la capacità al momento del fatto in contestazione”. Interrogato prima dalla Pm Lucrezia Ciriello e poi dalla Presidente della Corte, il dottor Sanza ha raccontato di essere arrivato alle sue conclusioni dopo cinque incontri effettuati con l’imputato in presenza, mentre gli altri consulenti di parte hanno partecipato a questi colloqui online, dopo avere esaminato il fascicolo degli atti del processo e le cartelle cliniche.

Il perito parla di “criticità emotiva”, di “depressione reattiva” dell’imputato e individua nel 29 ottobre l’esplosione della crisi fra l’imputato e la moglie, a causa del tergiversare di quest’ultima sulla uscita a pranzo con il suo datore di lavoro. Da questo momento in poi, secondo il dottor Sanza, Pondi comincia a vivere uno stato di crescente ansietà, ha un calo dell’umore, assume comportamenti incalzanti, chiede alla moglie di riferire la verità.

Non è semplice per chi non è un addetto ai lavori, districarsi nelle definizioni e nei termini della psichiatria: si parla di attacchi di panico, della differenza fra idea delirante e deliroide per sostenere che Pondi non ne era affetto. Il perito, insomma, sembra non aver dubbi: “anche se i tratti ossessivi nella personalità del Pondi ci sono, la soglia critica non sarebbe stata mai varcata”.

Alle stesse conclusioni, seppure percorrendo strade diverse a seconda delle rispettive professionalità ed esperienze, arrivano anche i periti scelti dalle parti civili e dalla Pm: il dottor Roberto Moretto, per conto degli avvocati Annalisa Porrari e Giuseppe Della Casa che tutelano le bambine e i genitori della vittima, il dottor Roberto Zanfini indicato dalla Pm dottoressa Ciriello, il dottor Ermanno Arreghini di Trento per conto dell’Unione Donne Italiane (avvocata Sonia Lama), le associazioni Demetra – Donne in aiuto (avvocata Monica Miserocchi ) e Dalla parte dei Minori (avvocata Maddalena Introna), il dottor Vittorio Melega consulente del Comune di Bagnacavallo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rappresentati dall’avvocata Manuela Liverani.

In particolare, il dottor Melega, a proposito dell’attacco di panico che portò Pondi al pronto soccorso di Bologna con la convinzione di essere stato avvelenato dalla moglie, sottolinea che l’imputato ha avuto anche in quella occasione nei confronti di quest’ultima un atteggiamento ambivalente: “Ha dei sospetti. Chi chiama? Chiama la moglie. Il delirio al contrario non lascia spazio alle ambivalenze, c’è delirio quando un’idea viene chiusa in se stessa”.

Nessuna domanda ai periti da parte delle parti civili ma neppure da parte della difesa dell’imputato, gli avvocati Ermanno Cicognani e Francesco Manetti. Quest’ultimo consegna alla Corte alcuni documenti ma soprattutto una memoria che, spiega, “ripercorre la volontà risarcitoria dell’imputato manifestata fin dall’inizio del procedimento”. Una memoria in cui, sottolinea il difensore, Pondi ribadisce la volontà che i suoi beni vengano consegnati alle figlie minori come “parziale risarcimento”, in cui rinuncia all’eredità della moglie e dà fra l’altro mandato di mettere in vendita la villetta di Glorie di Bagnacavallo e di destinare sette ottavi del ricavato alle bambine e un ottavo ai genitori di Elisa.

Il processo è stato aggiornato alle 9,30 di lunedì 5 luglio. A prendere la parola sarà la Pm Lucrezia Ciriello per la sua requisitoria.