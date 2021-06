Il Ravenna Bike Park si farà: stanziato 1mln di euro nel piano degli investimenti del Comune di Ravenna

Il Bike Park di Ravenna, la cui realizzazione era stata chiesta da oltre mille ravennati grazie a una petizione promossa dal Comitato Amici del Ciclismo, diventerà realtà entro il 2023. Il Comune ha infatti deciso di impegnare 1 milione di euro per costruire l’infrastruttura, che sorgerà nell’area dell’ex Ippodromo Candiano e sarà dedicata alla pratica del ciclismo su strada, mountain bike e bmx.

Il Comune ha reperito le risorse all’interno dell’assestamento generale di bilancio 2021/2023, approvato nel consiglio comunale di ieri, 29 giugno. In questo modo il sindaco Michele de Pascale ha concretizzato l’impegno che aveva preso nei confronti dei cittadini quando, a maggio, pochi giorni prima dell’arrivo del Giro d’Italia in città, era diventato il firmatario numero mille della petizione.

«Siamo felicissimi di questo voto del consiglio comunale – afferma il Comitato Amici del Ciclismo – e ringraziamo tutti quelli che hanno firmato e fatto firmare la petizione. Senza di loro non avremmo raggiunto questo risultato che alcuni mesi fa sembrava un sogno irrealizzabile. Da domani saremo impegnati ad aprire un percorso di confronto con gli uffici del Comune, con le società ciclistiche della città, con la Federazione Ciclistica Italiana e con l’associazionismo sportivo per realizzare un impianto di livello nazionale, omologato per le competizioni ma anche aperto al libero utilizzo dei cittadini di Ravenna. Oggi invece brindiamo».