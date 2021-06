Trentenne cervese arrestato due volte dai Carabinieri nell’arco di una settimana

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima la scorsa settimana hanno arrestato per ben due volte un giovane cervese di circa 30 anni per evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, la persona era stata arrestata ad inizio giugno per un furto commesso ai danni dell’istituto alberghiero di Cervia.

Per questo motivo era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La scorsa settimana, però, l’arrestato era stato colto per ben due volte al di fuori della propria abitazione. Nella prima occasione era stato sorpreso in piena notte girovagare in bici. Per tale motivo era stato arrestato e condannato alla pena di 8 mesi di reclusione. Nel secondo caso l’indagato, sempre a bordo della sua bici, aveva tentato di eludere il controllo dei carabinieri che lo avrebbero raggiunto di lì a poco.

Oggi la notifica del provvedimento di aggravamento della misura cautelare. Nello specifico il Tribunale di Ravenna ha disposto la traduzione in carcere del giovane data l’inosservanza delle prescrizioni imposte con la misura cautelare degli arresti domiciliari.