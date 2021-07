A Faenza parte la campagna referendaria per l’eutanasia legale

Il Comitato Referendum Eutanasia Legale Faenza informa che lo scorso 26 giugno, nell’ambito della manifestazione FAPride, anche a Faenza è iniziata la raccolta firme per indire il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia promosso, a livello nazionale, dall’Associazione Luca Coscioni. L’iniziativa referendaria mira a sottoporre al voto popolare la scelta se abrogare o conservare la norma penale, risalente al 1930, che impedisce in Italia la pratica dell’eutanasia, ossia la somministrazione di un farmaco finalizzato a procurare la morte su richiesta di un malato capace di intendere e di volere e di esprimere un consenso informato, libero e consapevole.

Oggi la legge italiana permette a tutti i malati di rinunciare alle terapie, anche se da tale scelta deriva la morte, e dal 2017 è divenuto possibile redigere un testamento biologico al fine di prestabilire le proprie volontà in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi provocata dall’insorgere di gravi patologie. È tuttavia ancora vietata e punita come reato la pratica di trattamenti sanitari diretti a causare la morte, benché richiesti consapevolmente dal paziente. In tal modo molti malati che non possono permettersi di ricorrere all’eutanasia all’estero sono costretti, senza alcuna ragione, a subire un processo di abbandono della vita più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per loro e per le persone a loro care. Essenzialmente per queste ragioni nel 2018 la Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento a disciplinare la materia del fine vita, ma la sua richiesta è rimasta inascoltata.

Il referendum promosso dall’Associazione Coscioni mira a superare questa contraddizione – che la nota “sentenza Cappato”, nel 2019, ha cercato in parte di risolvere, ma per i soli malati tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale – in modo da garantire a chiunque la libertà di scegliere il modo di morire che ritiene più dignitoso e più fedele alle proprie convinzioni personali.

Per poter tenere il referendum abrogativo occorre raccogliere 500 mila firme entro settembre 2021. Tutti gli elettori possono sottoscrivere la richiesta di referendum presso i Servizi Demografici del Comune di Faenza, in Piazza Rampi 2, da lunedì a venerdì ore 8.30-13 e giovedì anche dalle 14.45 alle 16.15 oppure ai banchetti di raccolta firme organizzati dai nostri volontari nelle seguenti date:

in Piazza del Popolo dalle 9.30 alle 12.30 sabato 3, 10 e 31 luglio; sabato 28 agosto; sabato 11 e 25 settembre

dalle 9.30 alle 12.30 sabato 3, 10 e 31 luglio; sabato 28 agosto; sabato 11 e 25 settembre nel Parcheggio Faenza 1 dalle 9.30 alle 12.30 sabato 17 luglio e sabato 18 settembre

Per informazioni e per partecipare alla raccolta firme come volontari è possibile visitare il sito ufficiale della campagna referendaria www.referendum.eutanasialegale.it o contattare il Comitato locale all’e-mail eutanasialegale.faenza@gmail.com. È inoltre attiva la pagina Instagram @eutanasialegalefaenza per restare aggiornati su tutte le iniziative e su tutti i banchetti della campagna locale.