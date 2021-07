Castiglione di Cervia. Deceduto l’operaio infortunatosi gravemente sul lavoro

Il 25 giugno, presso un cantiere edile in via Ragazzena (numero civico 155) a Castiglione di Cervia, un uomo di 61 anni era precipitato dall’impalcatura riportando gravissime ferite, nello specifico un forte trauma cranico. L’uomo era stato trovato dai sanitari del 118 in stato incosciente, intubato e trasportata con elimedica all’Ospedale Bufalini di Cesena.

Purtroppo per il 61enne, le ferite si sono rivelate talmente gravi da causarne il decesso nelle ultime ore. Per i rilievi del caso e per verificare l’applicazione delle corrette misure di sicurezza erano intervenuti i Carabinieri di Cervia – stazione di Castiglione e Ravenna.

Proprio negli ultimi giorni i sindacati Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil Ravenna si erano espressi attraverso un comunicato congiunto esprimendo vicinanza alla famiglia del 61enne e ribadendo come, al giorno d’oggi, sia vergognosa la possibilità che avvengano frequentemente incidenti sul lavoro a persone non più giovanissime ed esposte a potenziali ingenti pericoli.