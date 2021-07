Faenza, torna il Palio del Niballo. La 64^ edizione nella serata del 31 luglio con 750 spettatori allo stadio ma la diretta tv

A trenta giorni esatti dall’evento sono stati tolti i veli al “Palio del Niballo”, la giostra cavalleresca tra i cinque Rioni che in questo 2021 giunge alla 64^ edizione, quella che avrebbe dovuto celebrarsi un anno fa, ma che la diffusione del Coronavirus ha impedito. Nella serata di sabato 31 luglio, come reso noto da alcune settimane dal Comune di Faenza che organizza sin dal 1959 la manifestazione, si celebrerà la contesa lancia in resta tra i cavalieri del Borgo Durbecco e dei Rioni Giallo, Nero, Rosso e Verde. Non è stato possibile rendere possibile la contesa nella data naturale di domenica 27 giugno per non trovare impedimenti maggiori derivanti dalle regole anticontagio che saranno comunque seguite e imposte scrupolosamente. Non sarà festa piena, perché il distanziamento fisico resta una realtà necessaria, ma sarà comunque festa, che nelle sedi rionali prenderà il via dalla serata di sabato 12 luglio con le tradizionali cene, oltre a musica e spettacoli.

Al campo di gara, il consueto prato dello stadio “Bruno Neri” saranno presenti mille persone in tutto, come concordato dal Comune di Faenza con la Prefettura di Ravenna e l’Autorità di polizia: 545 spettatori troveranno posto nella curva sud, mentre nella tribuna coperta saranno in 170, dei quali una cinquantina operatori della sanità pubblica che si sono distinti nella lotta al Coronavirus, ospiti dell’Amministrazione cittadina. Le rimanenti 285 persone ammesse all’interno dello stadio saranno cavalieri, palafrenieri, sbandieratori, figuranti dei Rioni, il personale addetto all’organizzazione, gli operatori dell’informazione. “Questa è la situazione ad oggi – ha sottolineato in conferenza stampa Benedetta Diamanti, dirigente comunale del Settore Cultura e Sport nonché responsabile organizzativo delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza – e ci auguriamo di realizzare la manifestazione con queste caratteristiche, perché non dimentichiamo che fino a tutto il 31 luglio vige lo stato d’emergenza per motivi sanitari decretato dal Governo. La capienza dello stadio è ridotta, infatti non verranno montate le tribune provvisorie che fino al 2019 hanno accolto migliaia di spettatori e le prove del Palio, in programma nelle serate di lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23, si svolgeranno a porte chiuse”.

Il corteo storico potrà svolgersi nella consueta modalità, quindi anche fino ai “soliti” 500 figuranti in costume storico, i quali però dovranno essere distanziati di almeno un metro l’uno dall’altro ma senza mascherina, che invece dovrà essere obbligatoriamente indossata da coloro che vorranno assistere alla sfilata in Piazza del Popolo e lungo Corso Mazzini.

La manifestazione inizierà alle 19 nella cornice di Piazza del Popolo, cuore del centro storico, con il raduno dei figuranti dei cinque Rioni e del Gruppo Municipale, a cui compete il compito di aprire la sfilata alle 19.30; il corteo arriverà allo stadio “Bruno Neri” alle 21, orario in cui la sfilata dovrà necessariamente ridursi nel numero di componenti per potere farsi ammirare dagli spettatori. Alle 21.30 ci sarà il giuramento dei cinque cavalieri quindi intorno alle 21.45 verranno premiati la dama rionale più bella e l’araldo più bravo a leggere la “carta d’intenti” del proprio Rione. A quel punto faranno ingresso sul campo della contesa i cinque cavalieri in sella ai destrieri scelti fra quelli dichiarati abili dalla Commissione Veterinaria composta da medici dell’Ausl della Romagna e dell’Università di Bologna; dopo avere scelto la propria lancia per la giostra, ai cavalieri verrà concesso di provare le due piste che portano da destra e da sinistra al bersaglio del Niballo, rappresentazione meccanica a braccia aperte del guerriero moro invasore; intorno alle 22.10 inizieranno le sfide a singolar tenzone aperte dal Rione ultimo classificato nel 2019 e chiuse con le quattro in cui il campione in carica Matteo Tabanelli del Rione Nero, sfiderà gli altri.

Al termine delle 20 tornate si svolgeranno le premiazioni allo stadio, sempre che non occorrano spareggi: a consegnare la Torre dorata al cavaliere vincente sarà il sindaco Massimo Isola, che è anche Magistrato dei Rioni, il quale potrebbe consegnare il drappo del Palio al Rione primo classificato, anche se ad oggi non è escluso che possa farlo il vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso, il quale fino al 2019 ha fatto la premiazione sul sagrato della Cattedrale in Piazza della Libertà.

“Il corteo di ritorno alle sedi rionali si svolgerà come di consueto – ha precisato Benedetta Diamanti -, ma solo il Rione vincitore potrà transitare dalle piazze del centro dove non potrà esserci alcun tipo di festeggiamento come normalmente avveniva fino a due anni fa. Possiamo dire che molte cose sono state messe a posto nel poco tempo avuto sin qui a disposizione, ma tanti aspetti della manifestazione sono in corso di affinamento”.

La telecronaca diretta del Palio del Niballo, prodotta interamente dalla Cooperativa dei Manfredi la società di servizi dei Rioni, sarà trasmessa da “TR 24”, la rete “all news” del Gruppo Teleromagna in onda sui canali 11 e 606 del digitale terrestre, ed in streaming sul sito internet www.teleromagna.it a partire dalle 21 fino a premiazioni concluse. Giordano Gonnesi Fabbri, dirigente responsabile della comunicazione della Coop Manfredi, ha precisato che l’offerta della diretta audio e video dell’evento sarà probabilmente più ampia, a partire dalle reti sociali e che si sta lavorando per ottenere il massimo della visibilità per la manifestazione più importante di Faenza.

“Questo Palio 2021 vuole essere uno dei tanti segni della ripresa dopo la pandemia, con un significato che va al di là della competizione – ha detto il sindaco Massimo Isola -. È il simbolo della comunità faentina che vuole ricominciare a stare insieme. Sarà chiaramente un Palio diverso, perché non c’è oggi il ‘liberi tutti’ dal Coronavirus, ma è importante che si faccia dopo il fermo totale del 2020”.