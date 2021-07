Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 giugno, l’aula ‘Aureliano Amati’ del Polo di Tebano, ha ospitato la Giunta comunale faentina guidata dal sindaco Massimo Isola. Dopo la riunione, Gianni Carapia, amministratore unico di Terre Naldi, società interamente partecipata dal Comune di Faenza, ha presentato agli amministratori le imprese che fanno parte del centro d’innovazione, formazione e valorizzazione in agricoltura, un’eccellenza nel settore.

Nell’occasione sono intervenuti, per presentare brevemente le proprie attività, Marco Pancaldi direttore del Cav (Centro attività vivaistiche), Gian Luca Mordenti, segretario del Miva (Moltiplicatori italiani viticoli associati), Stefano Fabbri vice-presidente della sezione Romagna di Assoenologi, Andrea Versari, coordinatore del corso di laurea in Vitivinicoltura ed enologia dell’Università di Bologna, Marco Dal Monte vicepresidente di Ampelos, Cristina Ferrari responsabile di Valoritalia per l’Emilia Romagna, Raffaele Drei presidente di Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali) e Alvaro Crociani direttore di Crpv e legale rappresentante di Astra Innovazione.

Successivamente, la Giunta comunale è stata accompagnata a visitare la cantinetta in uso agli studenti del corso di laurea in Vitivinicoltura e alcuni laboratori che si trovano nella palazzina che ospita le realtà del Polo di Tebano che si occupano di innovazione in agricoltura. Gli amministratori con i rappresentanti delle aziende, dell’Università e del Polo, si sono poi spostata nell’area, situata a pochi chilometri da Tebano, sulla quale sorge una cassa d’espansione del fiume Senio; in ultimo la Giunta di Palazzo Manfredi ha fatto visita al terreno agricolo sul quale il Crpv sta coltivando di vitigni geneticamente migliorati, resistenti alle principali fitopatie, in particolare peronospora e oidio.