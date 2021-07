Palazzina Uffici Comunali di via Berlinguer: nominato un commissario, Passarelli riprende i lavori che potrebbero finire a ottobre

La spina nel fianco del Palazzo degli Uffici Comunali di Ravenna di Via Berlinguer potrebbe essere estratta a breve. Giusto in tempo per le elezioni amministrative del prossimo ottobre. La ragione sta nel fatto che – come ci ha confermato il Sindaco Michele de Pascale al telefono – l’interdittiva antimafia che aveva bloccato i lavori della ditta Passarelli di Napoli l’estate scorsa ora è stata superata. La Prefettura di Napoli ha nominato infatti un commissario che consente alla ditta di operare per completare le opere già in via di realizzazione. Gli operai sono tornati al lavoro. “Se non ci saranno nuovi intoppi, e speriamo di no, il Palazzo degli Uffici Comunali sarà completato entro ottobre, perché era già quasi terminato quando i lavori furono sospesi. Davvero per la consegna dell’opera mancano poche cose da completare e rifinire, bastano pochi mesi di lavoro” dice il Sindaco.

Molto diverso il discorso che riguarda l’altra palazzina, quella di Arpae, Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, poiché in corso d’opera il progetto iniziale di quella palazzina fu modificato su richiesta della stessa Arpae, che si vide attribuire nuove competenze e quindi dovette rivedere l’impianto della sua sede ravennate. “Il cantiere Arpae è molto più indietro del nostro e non potrà essere terminato prima della fine del 2022 – dice il Sindaco – ma è bene chiarire che si tratta di due cantieri diversi, con iter diversi e differenti destinazioni.” Al Comune di Ravenna interessa dunque che al più presto siano portati a termine i lavori della sua palazzina, in modo da trasferire in Via Berlinguer gli uffici comunali ora dislocati all’Isola San Giovanni e presso Porta Serrata. In questo modo potrebbe avere un’accelerazione anche l’iter dello Studentato che troverà posto proprio all’Isola San Giovanni, finora in qualche modo bloccato dal mancato trasferimento degli uffici comunali. “Per lo Studentato è in corso la progettazione, mentre per i finanziamenti, dobbiamo attendere che faccia il suo corso la graduatoria in cui è inserito il progetto ravennate” dice il Sindaco.

I due cantieri di via Berlinguer – quello del Comune e quello di Arpae – non sono solo slittati nel tempo (iniziati nel 2014 dovevano essere terminati al massimo nel 2018) ma sono anche lievitati per quanto riguarda i costi di realizzazione, un male cronico dei lavori pubblici in Italia. Per il Palazzo degli Uffici Comunali il Comune di Ravenna aveva previsto di spendere 8 milioni di euro ma ne spenderà 12,7. Arpae per la sua sede vede lievitare i costi da 10,4 a 19,5 milioni.

Infine il Sindaco afferma che c’è una buona notizia anche per quanto riguarda il cantiere del nuovo palasport, dove l’interdittiva antimafia contro Passarelli è stata superata grazie all’affidamento dei lavori a una nuova azienda, la Cear di Ravenna, da parte del Consorzio che si è aggiudicato il bando di gara: “La buona notizia è che finalmente la perizia del Tribunale di Ravenna sui lavori già realizzati è arrivata, quindi la nuova ditta incaricata ora può tecnicamente iniziare a lavorare. Stiamo attendendo che i lavori riprendano, spero a giorni.”