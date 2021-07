ALICE IN WONDERLAND / “Quello che per il bruco è la fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla”

Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, scriveva Tolstoj nell’incipit di Anna Karenina. C’è stato un tempo in cui anche la famiglia di Greta era infelice, ma ora non lo è più. Anzi aiuta tante altre famiglie a non esserlo, grazie alla battaglia che porta avanti contro l’ignoranza e i pregiudizi che riguardano un tema importante come la disforia e la varianza di genere.

Ma partiamo dall’inizio. La storia in parte la conoscete già, Ravennanotizie ne ha parlato più volte.

Greta Berardi è di Ravenna, ha 14 anni e sin da quando era piccola non si riconosceva nel corpo maschile in cui era nata, che era solo l’involucro esteriore, una gabbia che mortificava e soffocava la sua interiorità, finché in seconda media si confidò col babbo. “Papà, voglio diventare femmina” disse. Greta era già una femmina nell’essere e nel sentire, ma ora anche l’involucro esteriore doveva smettere di essere una gabbia, era il momento per il bruco di diventare farfalla. Greta doveva diventare quello che era.

“Diventa ciò che sei!” diceva Nietzsche, e Greta l’ha fatto, senza mai voltarsi indietro. Il percorso di variazione di genere è raccontato nel libro “Io sono io” scritto dalla mamma di Greta, Cinzia Messina e da Francesca Viola Mazzoni, che mi ha invitato proprio a una serata in cui a Russi veniva presentato il libro uscito l’anno scorso.

Non voglio spoilerare troppo perché dovete leggere il libro, ma la storia di Greta ha circolato anche a livello nazionale e più programmi televisivi tra cui Le Iene si sono interessati a lei, e agli episodi di bullismo che l’hanno coinvolta negli anni delle scuole medie. Anni di solitudine, isolamento e senso di inadeguatezza. Ora quegli anni sono finiti, Greta frequenta il Liceo artistico e si trova benissimo. La famiglia di Greta continua la sua attività di informazione e supporto per le famiglie che stanno vivendo o hanno vissuto esperienze di variazione di genere, attraverso l’Associazione “Affetti oltre il genere” di cui Cinzia Messina è la Presidente. Per noi questa è una storia di riscatto, rinascita e voglia di vivere. Una bella storia!

Save the date: da non perdere assolutamente la serata “remember” del 12 luglio presso il bagno BBK, in cui verrà celebrato il volley ravennate nella sua storica stagione 1991, anno in cui sia la squadra maschile sia quella femminile di pallavolo diventarono campioni d’Italia. Durante la serata organizzata dall’associazione La Caveja verranno messi all’asta cimeli appartenenti ai campioni per supportare progetti di beneficienza, tra i quali il sostegno all’associazione di Jack Sintini (ex pallavolista) per la lotta al cancro. Ah, ovviamente ci sarà anche una cena a base di pesce, cosa volete di più? Sport, beneficienza, cena al mare… c’è tutto, no?

Vi ricordo che a settembre inizieranno le riprese del film su Dante di Pupi Avati. Il ruolo di Boccaccio che inizialmente doveva essere interpretato da Al Pacino alla fine è andato a Sergio Castellitto. Però per ruoli minori c’è ancora posto: se il vostro sogno è fare gli attori perché non vi proponete come comparse? Un giorno potrete dire: nel Settimo Centenario, c’ero anch’io. Chissà, potrebbe essere l’inizio di una carriera… peccato però non avere Al Pacino a fianco sul set e a scorrazzare per la città. Di Pupi Avati ho un simpatico ricordo personale, quando durante la premiere del “Signor Diavolo” a Ravenna, Pupi era seduto proprio di fianco a me e prima della proiezione vedendo che pastrocchiava col cellulare gli intimai: “Maestro si ricordi di spegnere il telefono!” Lui obbedì, quasi intimorito.

Questo è tutto. È la mia ultima puntata dell’estate. Vi auguro un buon weekend e una buona estate. Noi ci rivediamo in autunno con novità e sorprese che non vi svelo ovviamente!