Lugo. Chiude il distaccamento di Polizia Stradale, il ringraziamento del sindaco Ranalli per il lavoro svolto

Ha chiuso, giovedì 1 luglio, il distaccamento della Polizia Stradale a Lugo, come previsto dal provvedimento del Ministero dell’Interno. Il sindaco di Lugo Davide Ranalli desidera esprimere un forte ringraziamento alle donne e agli uomini del locale distaccamento di Polizia Stradale per il lavoro svolto sul territorio.

“In questi anni con gli agenti di Polizia Stradale non è mai mancata la piena collaborazione per garantire il miglior risultato per la sicurezza del territorio – dichiara Davide Ranalli -. La decisione di chiudere il distaccamento di Lugo, come noto, non dipende dall’Amministrazione comunale, che si è invece attivata per il suo mantenimento. Ci tengo però a esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli agenti della Polizia Stradale per il loro operato di questi anni, in cui hanno svolto un ruolo fondamentale nel presidio delle nostre strade. Abbiamo sempre saputo di poter contare su professionalità e impegno da parte di tutte le donne e gli uomini in servizio nel distaccamento di Lugo. A tutti loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità lughese”.