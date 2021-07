Maestranze CEAR al lavoro da 8 giorni al nuovo Palasport di Ravenna. Direttore Bedei: il cantiere impiegherà 40-50 persone, a breve i pali di fondazione

Senza tanto rumore, alla chetichella, da più di una settimana il cantiere del nuovo Palasport di Ravenna ha ripreso vita. In qualche modo lo ha annunciato il Sindaco Michele de Pascale, ora ne abbiamo anche la conferma ufficiale dalla nuova ditta incaricata dei lavori. I tecnici e gli operai del CEAR Consorzio Edili Artigiani Ravenna sono sul posto per rimettere le cose a posto, dopo un anno di abbandono del cantiere, per poter riprendere i lavori, che già la prossima settimana potrebbero diventare visibili anche dalla strada. A beneficio dell’umarell di turno che abbia voglia di allungarsi fino al Pala De André.

Come si sa il Comune di Ravenna aveva appaltato al Consorzio Research il lavoro per la costruzione del nuovo Palasport nell’area del Pala De André. Il Consorzio Research aveva incaricato la ditta consorziata Passarelli SpA di Napoli di eseguire i lavori, che erano appena iniziati quando è arrivato il Covid. Poi, praticamente un anno fa, quell’azienda è stata colpita da un’interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli. L’interdittiva ha messo Passarelli nelle condizioni di non operare e bloccato il cantiere. È la stessa ragione per cui per un anno si sono bloccati i lavori della nuova palazzina degli uffici comunali di via Berlinguer e dell’adiacente nuova sede Arpae ad opera della stessa ditta. Ora in via Berlinguer i lavori riprendono perché la Prefettura di Napoli ha nominato un commissario che consente a Passarelli di continuare a lavorare e di portare a termine le opere in corso.

Per il cantiere del Palasport invece le cose sono andate diversamente. Il Comune di Ravenna ha chiesto a Research di cambiare cavallo subito dopo l’interdittiva antimafia contro Passarelli. “Il Consorzio Research titolare del contratto d’appalto per la realizzazione del Palasport ci ha interpellato – dichiara Gilberto Bedei, Direttore del CEAR Consorzio Edili Artigiani Ravenna – nell’autunno scorso per capire se noi eravamo disponibili a sostituirci a Passarelli nell’esecuzione dei lavori. Noi abbiamo guardato tutti i documenti e abbiamo dato la nostra disponibilità.”

Il Consorzio Research ha dunque rescisso il contratto di esecuzione lavori con Passarelli e lo ha affidato a CEAR. Ma CEAR non ha potuto subito entrare in cantiere per riprendere i lavori “perché in quel frangente la Passarelli SpA e Consorzio Research sono entrati in conflitto fra loro, un conflitto rispetto al quale noi eravamo totalmente estranei; – dichiara sempre Bedei – il conflitto prima ha preso una via giudiziale poi questa è stata abbandonata perché Passarelli e Research hanno trovato fra loro una quadra per dirimere la controversia. Noi non sappiamo quali siano i termini dell’accordo, che non ci riguardano direttamente. Ma quell’accordo è diventato operativo, Passarelli ha simbolicamente consegnato le chiavi del cantiere e noi siamo potuti entrare per prenderne possesso e iniziare a lavorare.”

“Questo è successo circa 8-9 giorni fa. Di fatto i lavori sono già ripresi nell’area del nuovo Palasport con maestranze CEAR. – prosegue Bedei – Visivamente, da fuori, il cittadino che transita da Viale Europa o nei pressi di quell’area non si accorge di nulla, ma il cantiere è già operativo. Stanno mettendo ordine in un luogo che era abbandonato da oltre un anno e quindi a soqquadro totale. Sono stati fatti i nuovi allacci della luce e dell’acqua, si sta riorganizzando il lavoro. Dalla prossima settimana invece si comincerà a vedere un’operatività più corposa, perché completeremo la posa dei pali di fondazione: da lì prenderà le mosse la realizzazione del corpo dell’opera.”

Quante maestranze impiegherete? E che tempi prevedete per la consegna dell’opera?

“Nel breve periodo, nell’immediato, sono impegnate sul cantiere 8-10 persone. Nel lungo periodo, a pieno regime, vi lavoreranno 40-50 persone. Sui tempi è difficile fare previsioni ora. Stiamo studiano il cronoprogramma dei lavori di dettaglio, siamo appena entrati nel cantiere.”

È troppo ottimistico pensare che possiate concludere i lavori entro i primi mesi del 2022 come ha lasciato intendere il Sindaco Michele de Pascale?

“È assolutamente impossibile. Si va più avanti. Va montato un prefabbricato che è ancora da realizzare. Va montata una copertura tutta particolare, anche quella ancora da produrre. Dobbiamo confrontarci anche con i fornitori, capire le loro tempistiche, dopo potremo avere idee più precise sui tempi. Ma certamente i primi mesi del 2022 è un termine troppo ravvicinato.”

Inizialmente si è parlato di un investimento da 15,5 milioni per la realizzazione del nuovo Palasport. Pensate di poter rimanere entro questi parametri o i costi necessariamente lieviteranno?

“Dipende da cosa vuol fare il Comune di Ravenna. Ci sono attività che nel contratto sono definite opzionali ed è il comune che deve decidere se farle o non farle. Se rimangono strettamente ancorati al contratto di partenza, la cifra è quella, però se il comune vuole ampliare le due palestre aggregate al palazzetto, se ha intenzione di modificare le gradinate, se vuole apportare modifiche il discorso cambia, il prezzo cresce perché sono opere in più da fare. Sono opzioni, ripeto, il Comune di Ravenna deve decidere cosa vuole fare.”

Decisioni che dovranno essere prese a breve, perché voi dovete sapere che cosa costruire quando cominciate a realizzare il corpo del Palasport.

“Esattamente. Quindi sono decisioni da prendere entro settembre-ottobre.”

CEAR è un consorzio edile in forma cooperativa di circa 50 piccole-medie imprese specializzate nei settori delle costruzioni, degli impianti e delle infrastrutture. Partendo dalla tradizionale attività di acquisizione di commesse pubbliche e private, CEAR ha esteso la propria capacità operatività agli interventi immobiliari in proprio e alla gestione di servizi.

Due rendering del nuovo Palasport di Ravenna