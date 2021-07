Dopo oltre un anno vissuto con il fiato sospeso, il ritorno alla “quasi” normalità richiedeva una celebrazione particolare. Una specie di saluto alla nuova fase che stiamo affrontando, riscoprendo il piacere di stare assieme. Ed è per questo motivo che il Ravenna Padel Center si è fatto promotore di un evento, il primo di una serie, con lo spirito di chi, in questo momento ancora delicato, non vuole dimenticare chi sta continuando a lottare.

L’idea è di Gianfranco Corelli e risale a circa due anni fa. Si tratta di una raccolta fondi a favore del progetto Stronger 4 The Future, un innovativo protocollo sperimentale del reparto di Onco-ematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, che aiuta decine di adolescenti a difendere la qualità della loro vita, seppure siano costretti ad affrontare giovanissimi una diagnosi di neoplasia.

Foto 2 di 2



E così il Ristorante Barbe-cue di Porto Fuori si è trasformato in teatro ideale per una cena solidale alla quale hanno preso parte più di cento persone, appassionati di padel ma anche molti amici richiamati da questa causa nobile. Una festa in piena regola ispirata all’estate della possibile rinascita. Ma una vera festa è tale solo se la si può condividere anche con chi si trova in una situazione di difficoltà.

Per questo alla cena erano presenti anche Samanta Nucci, la psicologa che lavora a contatto con i giovani dell’ospedale Infermi e Mario Pretolani, Presidente della cooperativa di volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo, ente che a propria volta sostiene il progetto Stronger 4 The Future. L’ottimo esito della serata ha incoraggiato il Ravenna Padel Center a creare le premesse per un bis immediato, ispirato alla stessa missione di sostegno al progetto Stronger 4 The Future. Appuntamento al 29 luglio stavolta al Bagno Torakiki di Lido di Classe.