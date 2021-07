Avvistato un puma nelle campagne lughesi, partite le ricerche delle forze dell’ordine

Potrebbe esserci un puma o un grosso felino a spasso per le campagne lughesi. Giovedì mattina un volontario della Piccola Oasi di Villa San Martino ha infatti dichiarato di averlo avvistato e da allora le forze dell’ordine, Carabinieri forestali in testa, coadiuvati dai militari della Stazione di Lugo e dagli agenti della Polizia Locale hanno intrapreso le ricerche, finora senza risultati.

Ma come potrebbe essere finito un puma a Lugo? Secondo i volontari dell’associazione naturalistica di Villa San Martino, potrebbe essere stato illegalmente detenuto da qualche privato, che di conseguenza non ne avrebbe denunciato la fuga: “Ieri mattina (giovedì, n.d.r.) il puma si è dimostrato tranquillo – scrivono sul loro profilo Facebook i volontari dell’Oasi – però potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per animali quali galline, conigli, cani e gatti. Difficilmente attacca l’uomo e tende a frequentare zone lontane dalla città”.

Anche se le forze dell’ordine pensano potrebbe trattarsi di un puma come di una lince o di un gatto selvatico, dall’Oasi sono piuttosto convinti della segnalazione lanciata: “Abbiamo fatto corsi per censire gatti selvatici e linci ed hanno caratteristiche molto differenti da quelle dell’animale visto dal volontario – aggiungono -. Noi riteniamo sia meglio essere consci della possibilità che in giro possa esserci un animale potenzialmente pericoloso senza con questo sfociare nel panico”.

Visto che felini di quella taglia sono in grado di spostarsi rapidamente e percorrere molti chilometri, anche se l’avvistamento fosse concreto, l’animale potrebbe essere ancora in zona o trovarsi fino a un centinaio di chilometri di distanza. Per precauzione, nella remota ipotesi che lo si incontri, i volontari rivolgono un appello a chiunque lo vedesse: segnalarne immediatamente l’avvistamento ai carabinieri forestali più vicini, ma anche prestare maggiore attenzione agli animali da cortile e cercare di non lasciare soli i bambini in cortili di campagna.

“Il puma è in grado di saltare in alto, da fermo, più di 3 metri di altezza – concludono l’appello i volontari -: nel rarissimo caso lo incontriate, non correte (è un predatore e può raggiungere i 60 km/h), piuttosto fermatevi e fate rumore in modo che si allontani. Ovviamente non attaccatelo e non cercate di catturarlo da soli!”.