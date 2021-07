Coronavirus a Ravenna: 4 casi. In Regione 65 positivi, nessun decesso. Ciclo vaccinale completo per un milione e mezzo di persone

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 99 in più rispetto a e raggiungono quota 371.061. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sono 2.673 (– 34 rispetto a ). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.490 (- 20), il 93% del totale dei casi attivi. Non si registra alcun decesso. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi a 13.264. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (nessuna variazione rispetto a ), 161 quelli negli altri reparti Covid (-14).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia: