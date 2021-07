Faenza. Alla Bottega Bertaccini ‘Ceramiche e vetrofusioni’ di Beatrice Giannoni e Rosanna La Spesa

Sabato 3 luglio alla Bottega Bertaccini apre la mostra d’arte ‘Ceramiche e vetrofusioni’ di due artiste liguri, Beatrice Giannoni e Rosanna La Spesa, alla loro prima esposizione a Faenza. Alle ore 18.30 all’aperto presentazione di Antonella Cimatti.

Alcune informazioni biografiche.

Beatrice Giannoni è nata a Genova. Dopo il Liceo Artistico si diploma in Pittura presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Inizia a esporre nel 1987. Nel 1998, dopo un anno di studi a Faenza, affianca la professione di ceramista a quella di decoratrice murale, contemporaneamente alla propria ricerca artistica. Nel 2000 inizia l’attività didattica tenendo corsi di ceramica e pittura collaborando con il Comune e l’Università di Genova. Dal 2012 è docente di Decorazione, Disegno per la Decorazione e Tecnologia dei Materiali presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Rosanna La Spesa, nata a Savona, vive e lavora ad Albisola Superiore. Inizia la sua carriera artistica nel 1974 ed espone per la prima volta nel 1977 presso la storica Saletta Testa o Saletta degli Artisti ad Albissola Marina, con opere ad olio su tela. Negli anni Ottanta si avvicina alla ceramica, frequentando corsi alla Scuola di Ceramica di Albisola Superiore e presso varie botteghe. Il modo di lavorare l’argilla che l’artista predilige è quello che chiama ceramica nuda, privata cioè di smalti, senza togliere spazio a sperimentazioni estreme che a volte trasformano la superficie ceramica in altro.

Parlando del suo lavoro, Beatrice Giannoni scrive: “I lavori presentati in questa mostra faentina sono stati pensati ed eseguiti tra il 2019 e il 2021, tranne uno del 2003, il capostipite, che fa parte di una sperimentazione sulla tecnica del bucchero etrusco. Il titolo di questa serie è “Lettere d’Amore (mai ricevute)” e si tratta di “pagine”, sottilissime lastre in gres a bassa temperatura che riportano a graffito piccoli versi estemporanei, grafie nonsense e piccoli paesaggi astratti. I brevi versi si mescolano a un rumore di fondo di graffi, pseudo parole e paesaggi interiori e le piccole pagine, sospese su una tela o un biscotto bianco, sono accompagnate dalla pittura in gestuali grafie a carboncino o a tecnica mista (smalti, guazzo e acquerello). Le lettere d’amore ricevute fanno parte del vissuto, sono, nel bene e nel male, nella storia; quelle che non sono mai state scritte o non sono mai arrivate sono il tempo sospeso, la potenzialità del non vissuto che apre ai sogni e al dolore”.

Dice invece Rosanna La Spesa: “Le opere da me presentate per la mostra faentina sono prevalentemente vetrofusioni e alcune ceramiche. La mia poetica si ispira all’acqua, al linguaggio delle pietre, alle memorie fossili della terra e alle vicende dell’umano essere. Molteplici i codici linguistici da me usati al fine di esprimere concetti a volte difficili da rendere con le parole. L’ala in vetro intitolata Desaparecidos l’ho realizzata in funzione di una mostra sul tema degli angeli. Le Anime d’Acqua e le Lune (vetro fusioni con oro zecchino) sono opere evocatrici di mondi onirici o semplicemente del divenire. La presenza del filo spinato che blocca un seme d’acqua sta ad indicare la difesa di un bene comune, continuamente messo in pericolo e di cui l’essere umano non ha ancora piena consapevolezza. Il gioco del contrasto tra il filo spinato e un materiale come il vetro diventa simbolo e sintesi di una realtà sempre in bilico, di cui gli esseri umani fanno parte”.

Orari di mostra: 9-12.30 / 15.30-19.30; chiuso domenica e lunedì mattina. La mostra resterà aperta fino al 28 agosto.