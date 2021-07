Incidente a Bagnacavallo: sulla San Vitale una Bmw sperona uno scooter che finisce nel fosso, due i feriti

Poco prima delle 13 di oggi 3 luglio a Bagnacavallo, sulla San Vitale all’altezza del distributore Esso, un’auto Bmw 520 Touring ha urtato uno scooter Piaggio Beverly con due persone a bordo. Lo scooter è finito nel fosso. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 con due ambulanze, uno dei pazienti è stato trasferito ospedale di Lugo con codice di media gravità, per l’altro ferito è stato richiesto elicottero ed è stato trasportato al Bufalini di Cesena con diversi traumi e la frattura del bacino, ma non è in pericolo di vita. Dei due uomini non si conoscono età e generalità.

Illesi gli occupanti della Bmw. Per chiarire la dinamica ed effettuare rilievi di legge sul posto la Polizia Locale della Bassa Romagna.