Lugo. Sabato 3 luglio apertura straordinaria serale del Museo Baracca e Casa Rossini

Anche Lugo partecipa alla 17esima edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e International Council of Museums. Per l’occasione, sabato 3 luglio il Museo Baracca e Casa Rossini saranno aperti al pubblico gratuitamente dalle 20.30 alle 23.

Al Museo Baracca, oltre al tradizionale allestimento, sarà così possibile visitare la mostra “Mille chilometri in un giorno – La Coppa Baracca del 1921”, dedicata alla prima edizione della celebre manifestazione aviatoria svoltasi il 19 giugno 1921 presso l’aeroporto di La Spreta a Ravenna. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.museobaracca.it.

A Casa Rossini, in via Giacomo Rocca 14, si potranno invece visitare le quattro sale – Stanza del prodigio, Stanza della mappa, Stanza della risonanza, Stanza della dispensa – dedicate al celebre compositore, che proprio a Lugo cominciò a maturare la sua passione per la musica, grazie all’allestimento curato da Claudio Ballestracci.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://casarossinilugo.it.