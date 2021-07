A Milano Marittima ospitavano in 2 appartamenti 20 stagionali dove ne potevano stare appena 10: multa da 3 mila euro

I carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio negli ultimi due giorni, hanno denunciato all’autorità giudiziaria 3 persone e sanzionato una società con sede legale a Rimini. Nel corso di un pattugliamento dell’arenile, due ragazzi residenti nel milanese sono stati individuati sulla spiaggia mentre bivaccano. Sottoposti a perquisizione personale, tra gli effetti personali dei due sono stati trovati 2 coltelli e un cacciavite che sono stati immediatamente sequestrati. Per i due giovani in trasferta il possesso delle armi bianche costerà un deferimento all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nel corso, invece, di un intervento della Stazione Carabinieri di Milano Marittima i militari hanno accertato la presenza di 20 posti letto, in due mini appartamenti, ospitanti altrettanti ragazzi impegnati in lavori stagionali. Constatato il sovraffollamento, la società a cui fanno capo gli appartamenti hanno ricevuto una sanzione amministrativa di 3mila euro, oltre alla diffida a sgomberare l’abitazione dalle persone eccedenti (10 posti letto su 20).

Inoltre, un ragazzo del varesotto è stato deferito per imbrattamento: è stato sorpreso con una bomboletta spray mentre imbrattava una cabina elettrica presente nella zona di Milano Marittima. Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria è seguito anche il sequestro della bomboletta.