Castel Bolognese. Domenica 4 luglio al mulino Scodellino presentazione del volume di Marco Dalmonte. Venerdì 9 luglio arriva il presidente Bonaccini

Domenica 4 luglio, a Castel Bolognese, alle ore 10.30 presentazione al mulino Scodellino del libro di Marco Dalmonte, La guerra sul Senio Castel Bolognese 1944-1945, Tipografia Faentina Editrice.

Un libro bilingue frutto di una passione, di un impegno e di un lavoro poderoso che Marco ha fatto studiando testi in lingua inglese, tedesca, polacca e italiana, consultando centinaia di pagine provenienti da siti web, storiografie ufficiali, rapporti d’intelligence, diari di guerra e resoconti, testimonianze orali di civili e soldati, fotografie aeree, filmati, manuali, giornali d’epoca, mappe originali con informazioni al tempo classificate “secret”; un lavoro immenso corredato da un apparato fotografico importante che ci immerge in un anno che, grazie agli allieati prima e ai partigiani poi, si è concluso in modo positivo per il nostro paese e per l’Italia.

Venerdì 9 luglio, alle ore 19.00, sarà al mulino Scodellino il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che per l’occasione inaugurerà la “corte” del vecchio mulino appena sistemata grazie ad un intervento del GAL.