Enpa Faenza denuncia: ennesimo esempio di crudeltà, abbandonati 4 gattini

“Con incredulità e sdegno vi comunichiamo che una nostra concittadina ha trovato questa notte accanto a un bidone della spazzatura a Faenza una scatola di cartone con 4 micetti di pochi giorni di vita. Ancora con il cordone ombelicale, disidratati, accaldati e affamati, sono sopravvissuti a questa barbarie umana facendosi sentire con i loro flebili miagolii. Contattata Enpa sono stati portati dalle veterinarie che gli hanno prestato soccorso. La bella notizia è che tutti e quattro hanno mangiato voracemente il che fa pensare che possano farcela. Ora dormono acciambellati con la pancia piena lavati asciugati e rassicurati dalla mano umana, diversa da quella che poche ore prima li stava uccidendo! Questa è una azione ignobile, raccapricciante che ci rattrista e ci fa arrabbiare molto. Non contano le tante campagne per la sterilizzazione delle gatte, non conta spiegare che per chi è in difficoltà ENPA può aiutare, purtroppo la cattiveria umana non ha fine.”

Così Enpa Faenza che pubblica anche il telefono (chiamare Valentina 328 6068637) per l’adozione dei gattini.