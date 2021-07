Limitazioni al traffico per lavori sulla SP49 “Bicocca” a Brisighella

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sono previsti interventi sulla SP49 “Bicocca” nel tratto dalla P.Km. 0+000 alla P.Km. 0+700 circa, ricadente all’interno del centro abitato di Brisighella. Considerando l’esigua larghezza stradale, la tipologia di tracciato e cercando di ridurre al minimo i disagi, l’impresa esecutrice incaricata (Impresa SUPER ASFALTI srl) ha programmato di eseguire gli interventi sulla base della seguente scansione che prevede in alcune fasce orarie l’interruzione (inevitabile) del transito per i veicoli: il 6/07/2021 sospensione al transito dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00. Si precisa che le suddette interruzioni temporanee non riguarderanno i mezzi di Soccorso ed Emergenza (118, VV.FF.).